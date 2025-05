Halálfélelmem volt, felgyorsult a szívverésem - Panaszkodott a bíróságon az érdi gyilkossággal vádolt férfi

Kisebb botrányt okozott a Budapest Környéki Törvényszéken az érdi gyilkosság vádlottja. L. Rómeót Szalay Csaba bíró utasította higgadt hangvételre a szerdai bírósági tárgyaláson, amikor a férfi a bíróságon meghallgatott szakértőnek szeretett volna kérdéseket feltenni.

Az érdi gyilkosság öt éve történt Fotó: Bors

Az öt évvel ezelőtt az érdi benzinkútnál történt emberölés és egyéb bűncselekmények ügyében tartottak újabb tárgyalást május 21-én szerdán. Mint arról a Bors is beszámolt, egy érdi és egy enyingi család azért veszett össze, mert egy méregdrága lakodalom után a jómódú Rostásékhoz beházasodó lány visszament a szüleihez Enyingre, és közölte, mégsem kíván a férjével együtt élni. A két társaság az érdi benzinkúthoz beszélt meg találkozót a nézeteltérés rendezésére, és hogy megbeszéljék, melyik fél tartozik melyiknek bánatpénzzel. A vita azonban elmérgesedett és tömegverekedés tört ki. Az indulatok annyira elszabadultak, hogy végül a vád szerint az érdiek fejét, Rostás Jánost leszúrta az enyingi L. Rómeó. Az elsőrendű vádlottnak emberölésért, mintegy 29 bűntársának többek között garázdaságért és testi sértésért kell felelnie.

A Budapest Környéki Törvényszéken ezúttal egy igazságügyi orvosszakértőt hallgattak meg, aki a bűncselekmény után több vádlottat is megvizsgált. A szakértő R. Renátó esetében kifejtette, hogy a férfi sérülései sokkal súlyosabbak is lehettek volna. Renátó térdtáji zúzódást szenvedett, ami akár abból is származhatott, hogy kocsival elsodorták.

-Szerencse, hogy nem szakadt le a fejem

– jegyezte meg a férfi.

L. Rómeó, Rostás János feltételezett gyilkosa a tömegverekedés során maga is megsérült a fején, mellkasán és mindkét kezén. Azt állította: halálfélelem kerítette hatalmába.

- Vascsővel támadtak rám

– állította, amikor szót kapott. A vádlottnak lehetősége volt arra, hogy a szakértőnek kérdéseket tegyen fel.

- Egy 11 centis pengehosszúságú késsel okozhatnak halálos sérülést?

- firtatta a vádlott, mire az orvos kijelentette, hogy természetesen igen. Ezután a vádlott kifogásolta, hogy az egyik vizsgálata során az igazságügyi orvosszakértő telefonon egyeztetett valakivel. A bíró a vádlottat figyelmeztette, hogy tegye félre az indulatait és tisztességes hangnemben beszéljen, tartózkodjon attól, hogy hamisan bűncselekménnyel vádoljon másokat. Rómeó elnézést kért, majd R. Krisztián személyében megnevezte azt, aki szerinte az életére tört.

- A megsérülésem után halálfélelmem volt és felgyorsult a szívverésem

– jegyezte meg Rómeó.