Toplistás embercsempészt köröz a rendőrség, nyomravezetői díj is jár érte

Embercsempészet miatt adtak ki országos körözést egy bajai férfi ellen. A férfi a jogerősen kiszabott börtönbüntetése elől bujkál. A rendőrség most a lakosság segítségét kéri B. Nándor felkutatásához.

Egy bajai férfi ellen adtak ki országos körözést. B. Nándor a kiszabott szabadságvesztés letöltése elől bujkál, és a hatóságok jelentős nyomravezetői díjat tűzött ki a bűnözőre.

A gyanúsított 1982. augusztus 14-én Baján született, és embercsempészet miatt ítélték el jogerősen, a kiszabott büntetését viszont nem kezdte meg, így a rendőrség körözést adott ki a férfi ellen. A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomravezetői díjat tűzött ki az ügy súlyára való tekintettel, melyet később bruttó 2 millió forintra emeltek. Az összeget az kaphatja meg, aki rendelkezik olyan információval, amely elvezetheti a rendőröket a gyanúsítotthoz.

A rendőrség kiemelte: a bejelentők személyazonosságát bizalmasan kezelik, szükség esetén pedig tanúvédelmi intézkedések is biztosítottak. A díjat csak akkor fizetik ki, ha az információk ténylegesen elvezetik a hatóságokat a körözött személyhez. A hatóságok jelezték, hogy a díjkitűzést visszavonhatják, ebben az esetben azonban a visszavonást követő bejelentés után nem jogosultak a kifizetésre.

A rendőrség kéri a lakosságot, hogy bárki, aki információval rendelkezik a férfi hollétével kapcsolatban, azonnal jelezze a 112-es hívószámon, a Telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámán vagy személyesen bármely rendőrkapitányságon - olvasható a Veol cikkében.

