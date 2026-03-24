Hova tűnhetett? Engedély nélkül távozott a befogadóotthonból a 16 éves lány

A dombóvári rendőrök most a lakosság segítségét kérik az eltűnt 16 éves S. P. Katalin felkutatására.
A Dombóvári Rendőrkapitányságon eljárást folytatnak S. P. Katalin eltűnése kapcsán.
A 16 éves lány, aki a kapospulai lakásotthon lakója, 2026. február 26-án engedély nélkül távozott a szekszárdi befogadóotthonból. Azóta tartózkodási helye ismeretlen, életjelet nem ad magáról.
S. P. Katalin normál testalkatú, barna hajú, barna szemű. Eltűnéskori ruházata nem ismert – írja a police.hu.
Az eltűnt lány képét ide kattintva tudod megtekinteni, míg a körözést a rendőrség vissza nem vonja.
