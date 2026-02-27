27 éves rejtélyre derült fény: megtalálták az 1999-ben eltűnt Zita holttestét Ceglédbercelen

A kutatómentők több eszközzel, többek között kutyák segítségével kezdték el keresni a ceglédberceli ház kertjében a 27 éve eltűnt nőt. Zitának 1999-ben veszett nyoma, akkor az eltűnését a családja jelentette be.
A ceglédberceli házban lakott a nő a fiával és a férjével, amikor egyik pillanatról a másikra eltűnt. Csütörtökön, 27 évvel később nyomozók és rendőrök lepték el a házat. A terasztól mindössze pár méterre található fa alatt kezdtek el ásni.
Egy helyi férfi a Tényeknek elmondta, hogy gyorsan elterjedt a hír a településen, hogy egy 27 évre visszamenő esemény miatt keresnek egy hölgyet.
Zita akkori férje azóta már új életet kezdett. Most a férfit a munkahelyén fogták el a rendőrök.
Az áldozat családját sokként érte a hír, hogy a kertben ásták el a holttestét. A volt férj feltehetően elszólta magát, így találhatták meg a nő holttestét a fánál elásva. A rendőrség az esettel kapcsolatban annyit közölt, hogy emberölés miatt indítottak eljárást. Egy embert gyanúsítottként hallgattak ki. A Tények információ szerint volt férjet őrizetbe vették.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.