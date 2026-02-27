Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
27 éves rejtélyre derült fény: megtalálták az 1999-ben eltűnt Zita holttestét Ceglédbercelen

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 27. 18:47
Csütörtök reggel mentek ki a rendőrök egy ceglédberceli házhoz, ahol a kertben kezdtek el ásni. Mint kiderült, egy 27 éve eltűnt nő holttestét keresik. A hatóságok késő délutánra meg is találták a maradványokat, a nő férjét a munkahelyén fogták el.

A kutatómentők több eszközzel, többek között kutyák segítségével kezdték el keresni a ceglédberceli ház kertjében a 27 éve eltűnt nőt. Zitának 1999-ben veszett nyoma, akkor az eltűnését a családja jelentette be. 

Most került elő a közel három évtizeddel ezelőtt eltűnt nő holtteste
Most került elő a közel három évtizeddel ezelőtt eltűnt nő holtteste  Fotó: Police.hu

Férje áshatta el az eltűnt nőt 

A ceglédberceli házban lakott a nő a fiával és a férjével, amikor egyik pillanatról a másikra eltűnt. Csütörtökön, 27 évvel később nyomozók és rendőrök lepték el a házat. A terasztól mindössze pár méterre található fa alatt kezdtek el ásni

Egy helyi férfi a Tényeknek elmondta, hogy gyorsan elterjedt a hír a településen, hogy egy 27 évre visszamenő esemény miatt keresnek egy hölgyet. 

Zita akkori férje azóta már új életet kezdett. Most a férfit a munkahelyén fogták el a rendőrök. 

Fotó: Kovács Dávid/Bors 

Az áldozat családját sokként érte a hír, hogy a kertben ásták el a holttestét. A volt férj feltehetően elszólta magát, így találhatták meg a nő holttestét a fánál elásva. A rendőrség az esettel kapcsolatban annyit közölt, hogy emberölés miatt indítottak eljárást. Egy embert gyanúsítottként hallgattak ki. A Tények információ szerint volt férjet őrizetbe vették. 

 

