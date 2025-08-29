Ennyi drogot még nem láttál: 66 kg fű került elő a bőrheverőkből

A bolgár vámszolgálat kábítószeres egysége 45 kg marihuánát talált Szófiában augusztus 18-án egy kanapészállítmányban. A termékek az Egyesült Államokból, Illinois-ból érkeztek egy chicagói szállítmányozócégen keresztül. A bolgár hatóságok hamar jeleztek a magyaroknak, ugyanis kiderült: egy másik kanapészállítmány augusztus 21-én Budapestre érkezhet - írja a rendőrség honlapjukon.
Át is vizsgálták az augusztus 21-én egy USA-ból érkező rakományt, a NAV kábítószer-kereső kutyája kiszimatolta a drogot. Mikor a pénzügyőrök megbontották a csomagot, tíz heverő kárpitja alatt kábítószergyanús anyagokat fedeztek fel. A gyorsteszt alapján marihuánát.
A szemlét már a KR NNI KBEH folytatta le, a Bűnügyi Technikai Főosztály helyszínelőivel kiegészülve.
A bútorok belsejében összesen 100, egyenként kb. 0,5 kg-os marihuánacsomagot találtak, rajtuk különböző fantázianévvel ellátott cetlikkel, úgymint LCG, Halle Berry, Pinnacle. A drog összesen 66 kg-ot nyomott.
A célország ebben az esetben is Bulgária lett volna.
A KR NNI KBEH széles körű nemzetközi bűnügyi együttműködést folytat az ügyben az amerikai DEA-vel (Drug Enforcement Administration, Kábítószer-ellenes Hivatal) és a bolgár szolgálatokkal annak érdekében, hogy megtalálják az amerikai és az európai drogkereskedőket.
