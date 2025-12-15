Három ember halt meg a bedrogozott sofőr miatt, aki most túl soknak tartja a 9 év börtönt

Hárman vesztették életüket egy bedrogozott sofőr miatt 2025 januárjában. Miután B. Szilvió felszívott egy csík kokaint és egy marihuánás cigarettát, autóba pattant és a gázpedálra lépett. Nem sokkal később Tatabánya közelében hatalmas sebességgel egy szabályosan közlekedő személygépkocsiba csapódott. Neki nem esett baja.

Három ember halt meg a bedrogozott B. Szilvió miatt / Fotó: Pexels

Az 59 éves Attilát, a 22 éves Marcellt, és a 18 éves Bálintot már hiába várják haza szeretteik, miután a vád szerint B. Szilvió a halálukat okozta. A balesetet túlélte a legidősebb férfi fia, neki azzal a tudattal kell tovább élnie, hogy a tragédia helyszínén semmit sem tehetett az édesapjáért és barátaiért.

Az ügyészség indítványozta, hogy B. Szilviót ítéljék 9 év szabadságvesztésre, ezt azonban a férfi túl szigorúnak tartotta, és ezt közölte is az előkészítő ülésen. Vagyis nem mondott le a tárgyaláshoz való jogáról.

Borbély Zoltán, az elhunyt családok jogi képviselője a Borsnak elmondta, a feltételezett elkövető nem kért bocsánatot a gyászolóktól, de felajánlotta, hogy kiveszi a részét a három temetés költségeiből. A családok ezt álságosnak találták, ezért nem kértek a segítségből.

Sértetti képviselőként a tárgyaláson nem szólhatok bele a büntetés mértékébe, de a sajtónak tett nyilatkozatomban elmondhatom, hogy a 9 év börtönt megfelelő büntetésnek tartanám

– mondta a Borsnak a jogász.

A drog nem ismer irgalmat

Az ügyben január 22-én és 29-én tartanak tárgyalást.

A vádlottat a baleset után letartóztatták, de azóta kiengedték a börtönből, mert elegendőnek találták a bűnügyi felügyelete elrendelését.

A balesetek jelentős részét részeg, illetve bedrogozott sofőrök követik el. Nem véletlen, a kábítószerek jelentősen lassítják a sofőrök rekacióidejét.