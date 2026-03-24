Jogosítvány nélkül ült a volán mögé, és okozott balesetet a drogos ámokfutó

drogos ámokfutó
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 24. 21:13
Drog hatása alatt, jogosítvány nélkül okozott balesetet egy fiatal férfi Székesfehérvár közelében, Seregélyesen
A rendőrség beszámolója szerint a 24 éves drog hatása alatt álló sofőr vasárnap késő este nagy sebességgel haladt, amikor elvesztette uralmát a jármű felett. Az autó megcsúszott, majd áttörte egy ingatlan kerítését, és végül a ház udvarában állt meg.

drogos ámokfutó
Drog hatása alatt jogosítvány nélkül száguldozott a sofőr Fotó: Fejér vármegyei rendőrség

A Fejér vármegyei rendőrség beszámolója szerint, március 22-én este drogos ámokfutás borzolta a kedélyeket és csak a szerencsén múlott, hogy nem történt tragédia Seregélyesen. A hatóságok részletes tájékoztatást adtak az esetről, miszerint a fiatal sofőr nagy sebességgel haladt az Ady Endre utcában, amikor autója megcsúszott, áttörte a lakóingatlan kerítését, és végül az udvarban állt meg. Bár a látvány ijesztő volt, személyi sérülés szerencsére nem történt.

Büntetőeljárás indult a drogos ámokfutóval szemben

A helyszíni ellenőrzés során hamar kiderült, hogy a férfi nemcsak engedély nélkül vezette a járművet, hanem kábítószer hatása alatt is állt, ráadásul az autót is a tulajdonos beleegyzése nélkül vitte el. A hatóságok szerint csak a szerencsén múlt, hogy az ámokfutás nem követelt súlyosabb áldozatokat. A férfit mintavételre kórházba, majd a rendőrségre vitték, és szabálysértési és büntetőügyi eljárás is indult ellene. – írja a FEOL.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu