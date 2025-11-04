Rendőrnek adták ki magukat a csalók - több mint 2 millió forintot csaltak ki egy nőből

Ismét egy megszokott trükkel támadnak a telefonos csalók, ezúttal a rendőrség nevével éltek vissza.

A rendőrség nevével élnek vissza a telefonos csalók (Képünk illusztráció) Fotó: Gé / MW

Több milliós kárt szenvedett egy nő a telefonos csalók miatt

Egy Győr-Moson-Sopron vármegyében élő nőhöz október 30-án érkezett hívás a csalótól, aki rendőrnek állította magát. A hívás során közölté vele, hogy gyanús pénzmozgást figyeltek meg a számláján, majd azt javasolták neki, hogy menjen be a bankba és csináljon mobilos elérhetőséget megtakarításának védelme érdekében.

A nő jóhiszeműen követte az utasításokat, majd nem sokkal később újra hívták, és ezúttal már a netbank PIN-kódját kérték el tőle. Miután megadta, másnapra eltűnt a teljes megtakarítása, mintegy 2,4 millió forint, végül feljelentést tett a Győri Rendőrkapitányságon.

Az eset kapcsán a rendőrség ismét kihangsúlyozta, hogy soha, semmilyen körülmények között nem kérnek telefonon banki adatokat, PIN-kódokat vagy jelszavakat. Hivatalos ügyintézés csak ügyfélkapun, cégkapun vagy írásban történik, és az ilyen hívások mindig csalási kísérletnek minősülnek. Felhívták a figyelmet arra, hogy ha valaki hasonló telefonhívást kap, ne adjon meg semmilyen adatot, hanem azonnal hívja bankja ügyfélszolgálatát, így elkerülheti, hogy a csalók áldozatává váljon.