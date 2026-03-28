Most jött a hír: lezuhant egy gép, halálos áldozatok is vannak - Videó

Négy turistával és egy pilótával a fedélzeten lezuhant egy helikopter Hawaiin, Kauai szigeténél. A balesetben három ember életét vesztette, a két túlélő kórházba került.

Tragédia: lezuhant egy helikopter, többen meghaltak

Fotó: 123RF

A helikoptertragédia körülményeit még vizsgálják

A helikoptert az Airbourne Aviation üzemeltette, az utasok a Jurassic Park film forgatási helyszínét tekinthették meg az út során. Az amerikai parti őrség közlése szerint a helikopter a Kalalau strandtól körülbelül 100 méterre hajtott végre kényszerleszállást - írja a BBC.

A honolului parti őrség kutató-mentő missziójának koordinátora részvétét fejezte ki a gyászoló családoknak, mint mondta „mélységesen elszomorít minket a három haláleset”.

Helicopter with 5 onboard crashes into ocean near Kalalau Beach in Hawaii pic.twitter.com/rdJVfVtiGf — Surajit (@surajit_ghosh2) March 28, 2026



