Most jött a hír: lezuhant egy gép, halálos áldozatok is vannak - Videó

Négy turistával és egy pilótával a fedélzeten lezuhant egy helikopter Hawaiin, Kauai szigeténél. A balesetben három ember életét vesztette, a két túlélő kórházba került.
A helikoptert az Airbourne Aviation üzemeltette, az utasok a Jurassic Park film forgatási helyszínét tekinthették meg az út során. Az amerikai parti őrség közlése szerint a helikopter a Kalalau strandtól körülbelül 100 méterre hajtott végre kényszerleszállást - írja a BBC.
A honolului parti őrség kutató-mentő missziójának koordinátora részvétét fejezte ki a gyászoló családoknak, mint mondta „mélységesen elszomorít minket a három haláleset”.
