Budakeszi tűz: „Az unokámmal néztük, hogyan ég a szálló, nagyon megrázott minket” – megszólaltak a szemtanúk

Szörnyű tragédia történt péntek hajnalban Budakeszin, a Zichy Péter utcában. Mint arról beszámoltunk, az egyik munkásszállóként üzemelő sorház egyik szobájában tűz ütött ki, ami végigterjedt az egész épületen. A tetőszerkezet nagyja elégett, majd beszakadt és egy gázpalack is felrobbant. A lakók mindenüket hátrahagyva menekültek az életükért. Azonban a szemben lévő sorházban élők nem tudtak segíteni, az ablakból nézték végig a sokkoló történéseket. A budakeszi tűzvész során négyen meghaltak.

Négyen vesztették életüket a budakeszi tűzvész során Fotó: Markovics Gábor / Bors

Budakeszi tűzvész: az ablakból nézték, ahogy ég a szálló

Összesen 47 embert kellett kimenekíteni az utcára abból a sorházból, ami Budakeszin lángra kapott péntek hajnalban, negyed 3 körül. 27 embert abból az épületből hoztak ki, ami szinte teljes terjedelmében égett. Az utcát ellepték a tűzoltók és a mentőautók, erre a szemközt lévő szomszédok is felébredtek. A Borsnak beszámoltak arról a szörnyűségről, amit végig kellett nézniük.



A szirénázásra ébredtünk fel, nagyjából fél négy körül. Ekkor mentünk át a lakás másik felére, kinéztünk az ablakon és láttuk, hogy lángokban áll minden. Rettenetes látvány volt, nagyon megviselt minket... Három tető égett szinte egyszerre. Később a kisunokám hívott fel, hogy hallotta a hírekben, hogy a mi utcánkban volt a tűz. Nagyon aggódott miattunk

– mondta el lapunknak Fodor Sándor.

Sándort az unokája hívta fel, hogy megkérdezze, jól vannak-e Fotó: Bors

Sándor mellett néhány lakással Braun Lászlóné lakik, ők is a hangzavarra ébredtek.

Mi a végefelé riadhattunk fel. Nagyjából négy óra körül járhatott. Az unokámmal néztük, ahogy ég a hotel, ő nagyon megijedt, megviselte a dolog. Ő még csak 12 éves. Mindkettőnket nagyon megrázott, ami történt

– mesélte az asszony.

Braun Lászlóné szerint az unokáját nagyon megviselték a látottak Fotó: Bors

Szomszédjuk, Alfréd szerint hiába igyekeztek a tűzoltók, a lángok mindent pillanatok alatt beborítottak.

Tehetetlenek voltak a tűzoltók! Az egész faszerkezet égett. Én már itt laktam, amikor építették azokat a házakat. Tudtam, hogy veszélyes… Hiába jött egyre több tűzoltóautó, egyszerűen nem lehetett gyorsan megfékezni a tüzet

– mesélte a férfi.

Alfréd szerint az elején tehetetlenek voltak a tűzoltók, olyan gyorsan terjedtek a lángok Fotó: Bors

A katasztrófavédelem és a rendőrség beszámolt a részletekről. Elmondták, hogy négyen haltak meg a tragédia során, több sérültet kórházban ápolnak.