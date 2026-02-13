Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Budakeszi tűz: „Az unokámmal néztük, hogyan ég a szálló, nagyon megrázott minket” – megszólaltak a szemtanúk

Budakeszin
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 13. 20:30
A legtöbben az ablakból nézték, ahogy a szemben lévő szálló szinte teljes terjedelmében ég. A tűzoltók órákig dolgoztak, hogy megfékezzék a lángokat. Egyelőre nem tudni pontosan, hogy mi okozta a tüzet, de azt igen, hogy egy gázpalack is felrobbant. A budakeszi tűzvész során négyen haltak meg. A rendőrség közveszély okozása miatt indított eljárást.
Mongyi Nikolett
Szörnyű tragédia történt péntek hajnalban Budakeszin, a Zichy Péter utcában. Mint arról beszámoltunk, az egyik munkásszállóként üzemelő sorház egyik szobájában tűz ütött ki, ami végigterjedt az egész épületen. A tetőszerkezet nagyja elégett, majd beszakadt és egy gázpalack is felrobbant. A lakók mindenüket hátrahagyva menekültek az életükért. Azonban a szemben lévő sorházban élők nem tudtak segíteni, az ablakból nézték végig a sokkoló történéseket. A budakeszi tűzvész során négyen meghaltak. 

budakeszi tűzvész
Négyen vesztették életüket a budakeszi tűzvész során Fotó: Markovics Gábor / Bors

Budakeszi tűzvész: az ablakból nézték, ahogy ég a szálló

Összesen 47 embert kellett kimenekíteni az utcára abból a sorházból, ami Budakeszin lángra kapott péntek hajnalban, negyed 3 körül. 27 embert abból az épületből hoztak ki, ami szinte teljes terjedelmében égett. Az utcát ellepték a tűzoltók és a mentőautók, erre a szemközt lévő szomszédok is felébredtek. A Borsnak beszámoltak arról a szörnyűségről, amit végig kellett nézniük. 
 

A szirénázásra ébredtünk fel, nagyjából fél négy körül. Ekkor mentünk át a lakás másik felére, kinéztünk az ablakon és láttuk, hogy lángokban áll minden. Rettenetes látvány volt, nagyon megviselt minket... Három tető égett szinte egyszerre. Később a kisunokám hívott fel, hogy hallotta a hírekben, hogy a mi utcánkban volt a tűz. Nagyon aggódott miattunk 

– mondta el lapunknak Fodor Sándor.

Sándort az unokája hívta fel, hogy megkérdezze, jól vannak-e Fotó: Bors

Sándor mellett néhány lakással Braun Lászlóné lakik, ők is a hangzavarra ébredtek. 

Mi a végefelé riadhattunk fel. Nagyjából négy óra körül járhatott. Az unokámmal néztük, ahogy ég a hotel, ő nagyon megijedt, megviselte a dolog. Ő még csak 12 éves. Mindkettőnket nagyon megrázott, ami történt

 – mesélte az asszony.

budakeszi tűzvész
Braun Lászlóné szerint az unokáját nagyon megviselték a látottak Fotó: Bors

Szomszédjuk, Alfréd szerint hiába igyekeztek a tűzoltók, a lángok mindent pillanatok alatt beborítottak. 

Tehetetlenek voltak a tűzoltók! Az egész faszerkezet égett. Én már itt laktam, amikor építették azokat a házakat. Tudtam, hogy veszélyes… Hiába jött egyre több tűzoltóautó, egyszerűen nem lehetett gyorsan megfékezni a tüzet 

– mesélte a férfi.

budakeszi tűzvész
Alfréd szerint az elején tehetetlenek voltak a tűzoltók, olyan gyorsan terjedtek a lángok  Fotó: Bors

A katasztrófavédelem és a rendőrség beszámolt a részletekről. Elmondták, hogy négyen haltak meg a tragédia során, több sérültet kórházban ápolnak. 

"Amikor a tűzoltók kiérkeztek, körülbelül 200 négyzetméteren égett az épület felső része, illetve a tető. A tűzoltók azonnal megkezdték a tűz oltását és megelőzték a továbbterjedését. Az égő részből 27 főt menekítettek ki. Mivel leszakadt a födém, az oltást követően átvizsgáltuk a romokat, ahol három halálos áldozatot találtunk meg. Később jött az információ, hogy a kórházban meghalt a negyedik áldozat is. Több gázpalackot tároltak az épületben, amelyből egy fel is robbant" - nyilatkozta Csámpai Attila, a Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.
 

budakeszi tűzvész
Fél éjszaka és egész nap dolgoztak a  tűzoltók Fotó:   Beküldött

A rendőrség elmondta, hogy az egyik szobában keletkezett a tűz. Az elsődleges vizsgálatok szerint több szabálytalanság is lehetett a helyszínen, vélhetően szabálytalan gázvételezés is volt. Azt, hogy mi okozta pontosan a tüzet, még vizsgálják. A rendőrség büntetőeljárás keretein belül, közveszély okozása miatt indított eljárást. 

 

Azonnal lépett az önkormányzat

A fedél nélkül maradt lakók számára még az éjjel megnyitották a Polgármesteri Hivatalt. Melegedőt, ellátást és segítséget biztosít számukra Budakeszi önkormányzata, valamint gondoskodnak az ideiglenes elhelyezésükről és az okmányok pótlásáról. Adományokat a mai napon este 7 óráig várnak a HÍD Családsegítő Szolgálat (Budakeszi, Erdő u. 83.) szám alá, 40-46-os női ruhákra és L-XL méretű férfiruhákra volna szükség.


 

 

