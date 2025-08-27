Elütött egy kerékpárost, majd elhajtott – így sikerült elkapniuk a rendőröknek

Segítségnyújtás elmulasztása miatt kell felelnie egy 30 éves jászárokszállási férfinak, aki augusztus 25-én kora este elütött egy kerékpárost a 3203-as úton.

A balesetet elkövető férfi megállás nélkül hagyta el a helyszínt / Fotó: Police.hu

A sofőr Jászberény felől haladt Jászárokszállás irányába, amikor autója jobb oldali visszapillantójával érintőlegesen nekiütközött az előtte, kerékpárral közlekedő biciklisnek. Az ütközésben a tükör letört, a kerékpáros az árokba sodródott, és az első orvosi vélemény szerint könnyű sérüléseket szenvedett. A sofőr azonban segítségnyújtás helyett továbbhajtott.

A rendőrök a helyszínelés közben figyeltek fel egy a forgalomban várakozó autóra, amelynek hiányzott a jobb oldali tükre, ugyanaz a jármű tért vissza a baleset helyszínére. A férfit előállították, és gyanúsítottként hallgatták ki a Jászberényi Rendőrkapitányságon - írták a Rendőrség oldalán.