Elütött egy kerékpárost, majd elhajtott – így sikerült elkapniuk a rendőröknek

Elgázolt egy kerékpárost, majd megállás nélkül továbbhajtott egy autós. A rendőrök azonban nem sokkal később újból kiszúrták, miután visszatért a baleset helyszínére.

Segítségnyújtás elmulasztása miatt kell felelnie egy 30 éves jászárokszállási férfinak, aki augusztus 25-én kora este elütött egy kerékpárost a 3203-as úton.

A balesetet elkövető férfi megállás nélkül hagyta el a helyszínt.
A balesetet elkövető férfi megállás nélkül hagyta el a helyszínt / Fotó: Police.hu

A sofőr Jászberény felől haladt Jászárokszállás irányába, amikor autója jobb oldali visszapillantójával érintőlegesen nekiütközött az előtte, kerékpárral közlekedő biciklisnek. Az ütközésben a tükör letört, a kerékpáros az árokba sodródott, és az első orvosi vélemény szerint könnyű sérüléseket szenvedett. A sofőr azonban segítségnyújtás helyett továbbhajtott.

A rendőrök a helyszínelés közben figyeltek fel egy a forgalomban várakozó autóra, amelynek hiányzott a jobb oldali tükre, ugyanaz a jármű tért vissza a baleset helyszínére. A férfit előállították, és gyanúsítottként hallgatták ki a Jászberényi Rendőrkapitányságon - írták a Rendőrség oldalán.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
