Az ittas vezetés nem volt elég: száguldozva okozott súlyos közúti balesetet az újszászi férfi

Súlyos közlekedési balesetet okozott egy többszörösen büntetett, ittas sofőr Szászberek közelében, akit a végleges vezetéstől való eltiltás sem tartott vissza attól, hogy újra volán mögé üljön.

Szászberek közelében történt a súlyos baleset Fotó: Szolnoki Járási Ügyészség

Balesetbe torkollt az ittas vezetés

A Szolnoki Járási Ügyészség vádat emelt egy 34 éves, újszászi férfival szemben akit korábban már ítéltek el ittas vezetés miatt, ráadásul a legutóbbi alkalommal börtönbüntetést is kapott, valamint örökre eltiltották a járművezetéstől. A férfi 2024 december 9-én szabadult, de az eltiltás ellenére rövid időn belül újra autót vezetett.

A vád szerint 2025. január 31-e és 2025. május 2-a között legalább öt alkalommal közlekedett különböző személygépkocsikkal Újszászon, Szolnokon és a környező településeken. Az egyik ilyen útja végződött balesettel, amikor 110-zel csapódott egy kanyarodó autóba. Az ütközés következtében a vétlen autó vezetője és utasa könnyebb sérüléseket szenvedett, míg a balesetet okozó sofőr súlyosan megsérült.

Az ügyészség szerint a férfi különösen veszélyes magatartást tanúsított, hiszen sem a korábbi büntetések, sem a végleges eltiltás nem jelentett számára visszatartó erőt. A vádhatóság fegyházbüntetést, közügyektől való eltiltást és ismételt, végleges vezetéstől eltiltást indítványozott ellene. A férfi jelenleg bűnügyi felügyelet alatt áll, az ügyben a Szolnoki Járásbíróság hoz majd döntést. – írja a SZOLJON.