Hatalmas baleset történt a 3-as főúton, megbénult a forgalom

Emődnél végeznek műszaki mentést a tűzoltók – közölte a Katasztrófavédelem. Két autó ütközött össze a 3-as főúton.
Karambolozott két személyautó a 3-as főúton, Emőd közelében, a 166. és a 167. kilométer között lévő körforgalomnál. Az egyik jármű az árokba sodródott. A mezőcsáti hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépkocsikat. A mentők is megérkeztek a baleset helyszínére, ahol forgalomkorlátozásra kell számítani.
