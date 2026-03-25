Lángok az M7-esen: kigyulladt autó Balatonőszödnél, a sofőrök hősként viselkedtek

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 25. 19:40
Óriási lángok. A sofőrök jelenléte kulcsfontosságú volt Balatonőszödön.

Komoly baleset történt az M7-es autópályán, Balatonőszöd térségében, ahol egy személyautó felborult, majd kigyulladt.

Lángolt egy autó Balatonőszödnél
A lángoló járműről készült felvételeken jól látszik, hogy a tűz rövid idő alatt teljesen elborította az autót, a sűrű, fekete füst pedig messziről is észlelhető volt. A helyszínre a balatonboglári önkormányzati tűzoltók és a mentőegységek is gyorsan megérkeztek. 

A mentést azonban jelentősen segítette az autópályán közlekedők példás magatartása. A sofőrök szabályosan mentőfolyosót alakítottak ki, így a tűzoltók és a mentők akadálytalanul, gyorsabban el tudtak jutni a baleset helyszínére. A tűzoltók végül két vízsugárral fékezték meg a lángokat, és sikeresen eloltották a tüzet.  

A hatóságok hangsúlyozták, hogy az ilyen helyzetekben kulcsfontosságú a közlekedők együttműködése. Egy jól kialakított mentőfolyosó akár életeket is menthet, hiszen sokszor perceken vagy akár másodperceken múlik a segítség időben történő megérkezése. Az eset ismét rávilágított arra, hogy a közlekedési szabályok betartása nemcsak kötelező, hanem adott helyzetben életmentő is lehet – írja a SONLINE.

 

