Lángok az M7-esen: kigyulladt autó Balatonőszödnél, a sofőrök hősként viselkedtek

Komoly baleset történt az M7-es autópályán, Balatonőszöd térségében, ahol egy személyautó felborult, majd kigyulladt.

Lángolt egy autó Balatonőszödnél

A lángoló járműről készült felvételeken jól látszik, hogy a tűz rövid idő alatt teljesen elborította az autót, a sűrű, fekete füst pedig messziről is észlelhető volt. A helyszínre a balatonboglári önkormányzati tűzoltók és a mentőegységek is gyorsan megérkeztek.

A mentést azonban jelentősen segítette az autópályán közlekedők példás magatartása. A sofőrök szabályosan mentőfolyosót alakítottak ki, így a tűzoltók és a mentők akadálytalanul, gyorsabban el tudtak jutni a baleset helyszínére. A tűzoltók végül két vízsugárral fékezték meg a lángokat, és sikeresen eloltották a tüzet.

A hatóságok hangsúlyozták, hogy az ilyen helyzetekben kulcsfontosságú a közlekedők együttműködése. Egy jól kialakított mentőfolyosó akár életeket is menthet, hiszen sokszor perceken vagy akár másodperceken múlik a segítség időben történő megérkezése. Az eset ismét rávilágított arra, hogy a közlekedési szabályok betartása nemcsak kötelező, hanem adott helyzetben életmentő is lehet – írja a SONLINE.