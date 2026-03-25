Brutális, ami az M6-oson történt: mentők és tűzoltók mindenütt

Furgon és személyautó ütközött össze az M6-os autópálya Budapest felé vezető oldalán, Dunaszentgyörgy közelében, a 120-as kilométerszelvénynél.

A Budapest felé vezető oldalon van szükség beavatkozásra.

A balesethez a kalocsai hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a gépkocsit. A helyszínre mentő is érkezett - írja a katasztrófavédelem.