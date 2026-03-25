Brutális baleset Baranya vármegyében: több százan áram nélkül maradtak

Áram nélkül maradt több, mint száz család, miután egy mezőgazdasági vontató kidöntött egy villanyoszlopot Baranya vármegyében. A sofőrhöz mentőt riasztottak.

Mezőgazdasági gép döntött ki egy villanyoszlopot, több százan áram nélkül maradtak / Fotó: Siklós HTP/Bama

Áram nélkül maradtak egy kidőlt oszlop miatt

Álló autónak ütközött, majd kidöntött egy villanyoszlopot is egy mezőgazdasági vontató a Baranya vármegyei Kémes településen a Vértanúk utcában. Az ütközés során a vezetékek leszaladtak, az érintett útszakaszt teljesszélességében lezárták, a műszaki mentésről a siklósi tűzoltók gondoskodtak.

A Bama.hu úgy tudja, hogy a traktor vezetője nem sérült meg súlyosan. A katasztrófavédelem fotókat is közölt a balesetről, ami miatt több, mint 100 család maradt áram nélkül.

