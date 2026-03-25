Lecsapott a csendes gyilkos, azonnal ki kellett üríteni a kollégiumot

Szén-monoxid-szivárgás miatt kellett kiüríteni egy kollégiumot Lőrinciben.

Bejelzett a folyosói szén-monoxid-érzékelő Lőrinciben, a Kastélykerti utcában lévő kollégiumban. Az épületet tizennyolc gyermek és egy nevelő hagyta el, ők egy másik épületrészbe mentek át, rosszullétre nem panaszkodtak.

A hatvani hivatásos tűzoltók légzésvédelem mellett méréseket végeztek. A műszer adatai szerint már a lépcsőházban magas volt a szén-monoxid-koncentrációja, az érték a kazánház felé haladva egyre emelkedett. Kiderült, hogy a gázkazánhoz csatlakoztatott kémény szétcsúszott, ez okozta a problémát. A kazán leállításakor rögtön csökkenni kezdett a mérgező gáz koncentrációja - tájékoztatott a Katasztrófavédelem.