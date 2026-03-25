Lecsapott a csendes gyilkos, azonnal ki kellett üríteni a kollégiumot

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 25. 06:40
Tizennyolc gyermek és egy nevelő tartózkodott az épületben. A szén-monoxid-szivárgás a kazán kéménye miatt történt.

Szén-monoxid-szivárgás miatt volt szükség a tűzoltókra Lőrinciben egy kollégiumban / Fotó: MW (illusztráció)

Bejelzett a folyosói szén-monoxid-érzékelő Lőrinciben, a Kastélykerti utcában lévő kollégiumban. Az épületet tizennyolc gyermek és egy nevelő hagyta el, ők egy másik épületrészbe mentek át, rosszullétre nem panaszkodtak. 

A hatvani hivatásos tűzoltók légzésvédelem mellett méréseket végeztek. A műszer adatai szerint már a lépcsőházban magas volt a szén-monoxid-koncentrációja, az érték a kazánház felé haladva egyre emelkedett. Kiderült, hogy a gázkazánhoz csatlakoztatott kémény szétcsúszott, ez okozta a problémát. A kazán leállításakor rögtön csökkenni kezdett a mérgező gáz koncentrációja - tájékoztatott a Katasztrófavédelem.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
