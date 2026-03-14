BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
6°C Székesfehérvár

Gedeon, Johanna névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„Legyél felelősségteljesebb!” - 14 éves, részeg anya ölte meg kisbabáját a horrorbalesetben

ittas vezetés
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 28. 20:05
kisbabatinédzser
Soha nem fújhatja már el a második születésnapi gyertyáját az a kisfiú, aki egy felfoghatatlan felelőtlenség áldozata lett. A volánnál a 14 éves édesanyja ült, aki jogosítvány nélkül, részegen tiport a gázba, majd a szalagkorlátnak csapódott. A baba kirepült az ülésből.
Bors
A szerző cikkei

Ami március 23-án hajnalban történt a virginiai Interstate 64-es autópályán, az minden szülő rémálma. Egy ezüstszínű Sedan cikázni kezdett az úton, majd 2 óra körül hatalmas csattanással a jobb oldali szalagkorlátnak vágódott. A kocsi irányíthatatlanul pattant vissza, és végül a bal oldali betonfal állította meg. A roncsban a 14 éves anya és alig egyéves kisfia küzdött az életéért – az autóban ülők közül senki nem használta a biztonsági övet.

Részegen hajtott a szalagkorlátnak a 14 éves anya: a kocsiban senki nem használta a biztonsági övet, a baba kirepült az ülésből / Illusztráció:  Zalai hírlap

Esélye sem volt a 14 éves anya kisfiának

A People cikkéből kiderült,  a volán mögött egy gyerek ült: a 14 éves anyuka nemcsak jogosítvánnyal nem rendelkezett, de a gyanú szerint ittas is volt. A legnagyobb tragédiát mégis az okozta, hogy a kisfiát nem kötötte be. A gyermek napokig küzdött a kórházban, de március 26-án, alig néhány nappal a második születésnapja előtt feladta a harcot.

Megszólalt a gyászoló nagymama

A család teljesen összeomlott. A kicsi apja mindössze 17 éves, az ő édesanyja – a baba nagymamája – zokogva nyilatkozott a tragédiáról. Bár mérhetetlen haragot érez, képtelen gyűlölni a tinédzser lányt, aki fia életét tönkretette és unokája halálát okozta.

Ott voltam az élete első napjától kezdve. Ez a legnehezebb dolog, amin valaha átmentem. Az Úr és a lelkem egyszerűen nem engedi, hogy gyűlöljem őt. A lelkem nem engedi

–mondta megtörten az asszony.

Legyetek felelősségteljesebbek!

A család barátai és a keresztszülő is megszólalt az eset után. Üzenetük fájdalmasan őszinte minden mai fiatalnak, akik túl gyorsan akarnak fejest ugrani a felnőttkorba.

Legyetek felelősségteljesebbek! Ne akarjátok átugrani az éveket, legyetek annyi idősek, amennyit a személyitek is mutat. Nincs semmi baj azzal, ha valaki tini. Ne higgyétek azt, hogy már felnőttek vagytok!

 – üzente a baba keresztapja.

A 14 éves anya ellen jelenleg ittas vezetés, jogosítvány nélküli vezetés és a gyermekbiztonsági rendszerek elhanyagolása miatt emeltek vádat, de a lista a várhatóan bővülni fog,

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
