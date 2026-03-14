„Legyél felelősségteljesebb!” - 14 éves, részeg anya ölte meg kisbabáját a horrorbalesetben

Ami március 23-án hajnalban történt a virginiai Interstate 64-es autópályán, az minden szülő rémálma. Egy ezüstszínű Sedan cikázni kezdett az úton, majd 2 óra körül hatalmas csattanással a jobb oldali szalagkorlátnak vágódott. A kocsi irányíthatatlanul pattant vissza, és végül a bal oldali betonfal állította meg. A roncsban a 14 éves anya és alig egyéves kisfia küzdött az életéért – az autóban ülők közül senki nem használta a biztonsági övet.

Részegen hajtott a szalagkorlátnak a 14 éves anya: a kocsiban senki nem használta a biztonsági övet, a baba kirepült az ülésből / Illusztráció: Zalai hírlap

Esélye sem volt a 14 éves anya kisfiának

A People cikkéből kiderült, a volán mögött egy gyerek ült: a 14 éves anyuka nemcsak jogosítvánnyal nem rendelkezett, de a gyanú szerint ittas is volt. A legnagyobb tragédiát mégis az okozta, hogy a kisfiát nem kötötte be. A gyermek napokig küzdött a kórházban, de március 26-án, alig néhány nappal a második születésnapja előtt feladta a harcot.

Megszólalt a gyászoló nagymama

A család teljesen összeomlott. A kicsi apja mindössze 17 éves, az ő édesanyja – a baba nagymamája – zokogva nyilatkozott a tragédiáról. Bár mérhetetlen haragot érez, képtelen gyűlölni a tinédzser lányt, aki fia életét tönkretette és unokája halálát okozta.

Ott voltam az élete első napjától kezdve. Ez a legnehezebb dolog, amin valaha átmentem. Az Úr és a lelkem egyszerűen nem engedi, hogy gyűlöljem őt. A lelkem nem engedi

–mondta megtörten az asszony.

„Legyetek felelősségteljesebbek!”

A család barátai és a keresztszülő is megszólalt az eset után. Üzenetük fájdalmasan őszinte minden mai fiatalnak, akik túl gyorsan akarnak fejest ugrani a felnőttkorba.

Legyetek felelősségteljesebbek! Ne akarjátok átugrani az éveket, legyetek annyi idősek, amennyit a személyitek is mutat. Nincs semmi baj azzal, ha valaki tini. Ne higgyétek azt, hogy már felnőttek vagytok!

– üzente a baba keresztapja.

A 14 éves anya ellen jelenleg ittas vezetés, jogosítvány nélküli vezetés és a gyermekbiztonsági rendszerek elhanyagolása miatt emeltek vádat, de a lista a várhatóan bővülni fog,