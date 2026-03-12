Borzalmas rollerbaleset: életveszélyesen megsérült egy 12 éves fiú, autóval ütközött

Egy 12 éves fiú életveszélyes állapotban került kórházba, miután elektromos rollerével összeütközött egy autóval az angliai Newcastle nyugati részén vasárnap délután.
Az eset röviddel délután öt óra előtt történt az Earsdon Close utcában, a West Denton Way közelében. A beszámolók szerint a fiú egy elektromos rollerrel haladt a járdán a West Denton Way déli oldalán, majd amikor megpróbált átkelni az Earsdon Close kereszteződésén, egy az úton közlekedő piros Volvo V40-es autó elütötte.
A baleset következtében a fiú súlyos sérüléseket szenvedett. Mentők szállították a newcastle-i Royal Victoria Infirmary kórházba, ahol jelenleg is életveszélyes állapotban kezelik. Hozzátartozóit értesítették, és a hatóságok szakemberei támogatást nyújtanak a családnak.
Az autót vezető 48 éves férfi a helyszínen maradt a baleset után. A rendőrség gondatlan vezetés miatt okozott súlyos sérülés gyanújával őrizetbe vette, később azonban a nyomozás idejére szabadlábra helyezték. A balesethez jelentős mentő- és rendőri erők vonultak ki. A helyszínre tíz rendőrautó, mentőegység, valamint speciális képzettségű mentőápolók is érkeztek. Az érintett útszakaszt több órára lezárták, majd este fél tíz körül nyitották meg újra a forgalom előtt.
A Northumbria rendőrség közlekedésrendészeti egysége vizsgálatot indított az ügyben, és arra kéri az eset szemtanúit, illetve azokat, akiknek fedélzeti kamera- vagy térfigyelő kamerafelvétele lehet az ütközésről, hogy jelentkezzenek a hatóságoknál – írja a Mirror.
