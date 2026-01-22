Megtalálták az andalúziai vonatszerencsétlenség feltehetően utolsó két halálos áldozatának holttestét a roncsok között csütörtökön.

Megtalálták az andalúziai vonatszerencsétlenség utolsó áldozatait / Illusztráció: Zalai hírlap

A mentőegységek egész nap kutattak a baleset helyszínén és annak több száz méteres körzetében drónok és kutyák közreműködésével a két, még eltűntként nyilvántartott személy után. A holttestek megtalálásával 45-re nőtt a tragédia halálos áldozatainak száma.

A spanyol csendőrség tájékoztatása szerint hivatalosan eddig 43 elhunytat azonosítottak, köztük egy gyereket. Az áldozatok közül hárman külföldiek, orosz, német és marokkói állampolgárok.

Az elsőként azonosított áldozatok közül többeket eltemettek csütörtökön. Aljaraque-ban több százan vettek részt egy család négy tagjának búcsúztatóján. A szerencsétlenséget egyedül egy hatéves kislány élte túl.

Múlt vasárnap a dél-spanyolországi Córdoba közelében az Iryo társaság Málagából Madridba tartó, nagysebességű járatának utolsó kocsijai eddig ismeretlen okból kisiklottak a mellette futó, ellentétes irányú vágánypárra, amelyen az állami vasúttársaság (Renfe) Madridból Huelvába közlekedő szerelvénye érkezett. Az ütközés következtében a szemből jövő vonat első kocsijai is kisiklottak, és a töltés melletti négy méteres árokba zuhantak. A két vonaton a csendőrség véglegesített adatai szerint összesen 48O-an utaztak.

A spanyol sajtóban az elmúlt napokban számos lehetséges ok megjelent a balesettel kapcsolatban, például pályahiba, hegesztési probléma és síntörés, de a hatóságok hangsúlyozták, hogy meg kell várni a hivatalos műszaki vizsgálat lezárultát a végső következtetések levonásával. A közlekedési minisztérium első körben kizárta az emberi mulasztást, a sebességtúllépést és a karbantartás hiányát is.

Több vonatszerencsétlenség is történt

Két nappal a tragédiát követően újabb halálos baleset történt; Katalóniában egy regionális vonat (Rodalies) siklott ki, miután egy támfal ráomlott a sínekre. Egy ember meghalt, 37-en megsérültek. A hatóságok a napok óta tartó heves esőzéssel indokolták a támfal meggyengülését és leomlását.