Borzasztó vonatbaleset történt: kisiklott, majd egy másik szerelvénynek csapódott egy gyorsvonat

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 19. 07:10
A hatóságok jelenleg is a roncsok alatt kutatnak áldozatok után. A vonatbaleset egyik mozdonyvezetője is életét vesztette.
Katasztrofális vonatbaleset történt Dél-Spanyolországban: két nagysebességű vonat ütközött vasárnap este, a balesetnek eddig 21 halálos áldozata van.

Halálos vonatbaleset történt Spanyolországban
Illusztráció: Unsplash.com

A tragédia akkor következett be, amikor az Adamuz közelében haladó vonat kisiklott a sínekről, majd egy szemből érkező másik szerelvénynek ütközött.

A Madridtól mintegy 360 kilométerre fekvő városba számos hatósági egység érkezett. A mentők eddig 75 sérültet szállítottak kórházba, közülük 15-en súlyos állapotban vannak.

A regionális kormányfő, Juanma Moreno elmondta, hogy az áldozatok száma meghaladja a húszat, és hozzátette:

A baleset ereje rendkívül nagy volt… valószínűleg további holttesteket fogunk találni.

A hatóságok jelenleg nehézgépekkel próbálják eltávolítani a roncsokat, hogy további áldozatok után kutathassanak.

Az egyik vonat mozdonyvezetője is az áldozatok között van: egy 27 éves fiatalember vesztette életét.

A két szerelvényen összesen körülbelül 400 utas tartózkodott, többségük spanyol állampolgár volt, akik Madridból utaztak vissza a hétvége végén.

A 33 éves María San José, a Málaga és Madrid között közlekedő nagysebességű vonat egyik utasa így emlékezett vissza a történtekre:

Az emberek sikoltoztak, a táskák leestek a csomagtartókról. Én Huelvába utaztam, a negyedik kocsiban voltam – szerencsére az utolsóban.

Egyelőre nem tudni, milyen sebességgel haladt a kisiklott vonat, és a baleset pontos oka sem ismert. A hatóságok ugyanakkor megerősítették, hogy a másik szerelvény az ütközés pillanatában körülbelül 200 km/órás sebességgel közlekedett - írja a Reuters.

Videón a vonatbaleset helyszíne:

 

