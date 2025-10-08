„Mintha bomba robbant volna” - Összedőlt egy épület Madridban

Madrid központjában összeomlott egy több emeletes épület. A baleset során négyen meghaltak és többen megsérültek.
Négy ember meghalt és többen megsérültek, amikor kedd délután részben összeomlott egy többemeletes épület Madrid központjában. A tragédia egy felújítás alatt álló ingatlanban történt, amelyet négycsillagos szállodává alakítottak volna át. A mentőszolgálatok tájékoztatása szerint két holttestet még az éjszaka folyamán találtak meg a romok alatt, a másik két áldozatot pedig szerda hajnalban emelték ki. Az elhunytak között volt mali, guineai és ecuadori munkás is – közölte a spanyol EFE hírügynökség. - olvasható a DW.com cikkében.
Legalább három ember megsérült, egyikük súlyos lábtörést szenvedett, és kórházban ápolják. A helyi sajtó szerint az építkezésen 30–40 ember dolgozott, amikor a baleset történt. „Az épület több mennyezeti szerkezete, amelyet épp felújítottak, hirtelen beomlott” – mondta Beatriz Martín, a madridi mentőszolgálatok szóvivője. A hatóságok szerint még túl korai lenne megmondani, mi okozta az omlást, de mivel munkahelyi balesetről van szó, az ügyet a madridi igazságügyi rendőrség vizsgálja. A nyomozók szerda délelőttig folytatták a mentést és a roncsok átvizsgálását. Madrid polgármestere, José Luis Martínez-Almeida a helyszínen elmondta, hogy a keresés a romok között rendkívül összetett és nehéz feladat, és kutyás egységeket is bevetettek az eltűntek felkutatására.
A szemtanúk beszámolói szerint a tragédia pillanataiban hatalmas robbanásszerű zaj hallatszott. „Úgy szólt, mintha bomba robbant volna” – idézte fel egy közeli pékség dolgozója a spanyol RTVE csatornának. Egy helyi kocsmáros pedig hozzátette: „Egy pillanat alatt semmit sem lehetett látni, minden eltűnt a porban és a füstben.” A spanyol főváros hatóságai vizsgálják, hogy az építkezésen betartották-e az előírt biztonsági szabályokat, és mi vezethetett az épület szerkezetének hirtelen összeomlásához.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.