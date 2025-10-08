„Mintha bomba robbant volna” - Összedőlt egy épület Madridban

Madrid központjában összeomlott egy több emeletes épület. A baleset során négyen meghaltak és többen megsérültek.

Négy halottaja és több sebesültje van annak a balesetnek ami egy madridi épület összeomlása miatt történt Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Madrid központjában omlott össze egy épület

Négy ember meghalt és többen megsérültek, amikor kedd délután részben összeomlott egy többemeletes épület Madrid központjában. A tragédia egy felújítás alatt álló ingatlanban történt, amelyet négycsillagos szállodává alakítottak volna át. A mentőszolgálatok tájékoztatása szerint két holttestet még az éjszaka folyamán találtak meg a romok alatt, a másik két áldozatot pedig szerda hajnalban emelték ki. Az elhunytak között volt mali, guineai és ecuadori munkás is – közölte a spanyol EFE hírügynökség. - olvasható a DW.com cikkében.

Lamentablemente confirmamos el fallecimiento de una de las cuatro personas atrapadas en el derrumbe de la calle Hileras y la localización de otro de los desaparecidos entre los escombros. Continúa la búsqueda de las otras dos personas.



Agradecemos a todos los servicios de… pic.twitter.com/mYcKUdT65D — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) October 7, 2025

Legalább három ember megsérült, egyikük súlyos lábtörést szenvedett, és kórházban ápolják. A helyi sajtó szerint az építkezésen 30–40 ember dolgozott, amikor a baleset történt. „Az épület több mennyezeti szerkezete, amelyet épp felújítottak, hirtelen beomlott” – mondta Beatriz Martín, a madridi mentőszolgálatok szóvivője. A hatóságok szerint még túl korai lenne megmondani, mi okozta az omlást, de mivel munkahelyi balesetről van szó, az ügyet a madridi igazságügyi rendőrség vizsgálja. A nyomozók szerda délelőttig folytatták a mentést és a roncsok átvizsgálását. Madrid polgármestere, José Luis Martínez-Almeida a helyszínen elmondta, hogy a keresés a romok között rendkívül összetett és nehéz feladat, és kutyás egységeket is bevetettek az eltűntek felkutatására.

A szemtanúk beszámolói szerint a tragédia pillanataiban hatalmas robbanásszerű zaj hallatszott. „Úgy szólt, mintha bomba robbant volna” – idézte fel egy közeli pékség dolgozója a spanyol RTVE csatornának. Egy helyi kocsmáros pedig hozzátette: „Egy pillanat alatt semmit sem lehetett látni, minden eltűnt a porban és a füstben.” A spanyol főváros hatóságai vizsgálják, hogy az építkezésen betartották-e az előírt biztonsági szabályokat, és mi vezethetett az épület szerkezetének hirtelen összeomlásához.