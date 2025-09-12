Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
Kisiklott vonathoz rohantak a mentők Verőcénél - többen megsérültek

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 12. 10:50 / FRISSÍTÉS: 2025. szeptember 12. 10:54
A vonat a Vác-Balassagyarmat vasútvonalon billent meg, egyik kocsija a sínpálya melletti töltésbe borult. A kisiklott vonat utasaihoz mentő sietett, úgy tudjuk, többen megsérültek.

Döbbenten nézték a helyiek a Pest vármegyei Verőce környékén, ahol először egy, majd kisvártatva még több mentő száguldott el szirénázva. Mindannyian a magyarkúti állomásnál kisiklott vonathoz siettek, ami úgy tudjuk, hogy először megbillent, majd a hátsó kocsija felborult, az előtte lévő kocsi pedig lesiklott a sínpályáról.

kisiklott vonat
A kisiklott vonat egyik kocsija a töltés melletti bokros szakaszra borult    
Fotó: Verőce hivatalos oldala/Facebook

Megsérültek a kisiklott vonaton

Információink szerint az eset nem kanyarban, hanem csupán egy íven történt, a kocsi pedig egyenesen a vasúti sínek menti töltésre billent le.

A Vácról 7:38-kor Balassagyarmatra indult S750-es vonat több kocsija Magyarkút megállóhelynél – eddig tisztázatlan okból kisiklott. A balesetben az elsődleges információk szerint egy utasunk könnyebb sérülést szenvedett

 - mondta el a MÁV a Borsnak.

Fotó: Verőce hivatalos oldala/Facebook

Szerencsére a szerelvényen nem utaztak sokan, mindössze húsz fő, azonban a helyiek szerint többen is megsérültek: 

- Mi azt hallottuk, hogy két utas sérült meg, de szerencsére nem súlyosan. Mi több mentőt is láttunk elmenni, szóval gondoltuk, hogy elég nagy a baj - mesélte egy közelben élő férfi. Hozzátette, hogy ő úgy tudja, hogy a többi utast probléma nélkül leszállították a szerelvényről, őket nem kellett ellátni, hanem elvitték a helyszínről:

- A szerelvényen körülbelül 20 fő utazott a vonatszemélyzettel együtt, ebből egy fő könnyebb sérülést szenvedett. Az utasok egy részét a közterület-felügyelet a verőcei vasútállomásra szállította - közölte Verőce városának oldala.

Fotó: Verőce hivatalos oldala/Facebook

A helyiek elmondták, hogy az a szerencse, hogy nem iskolások utaztak rajta:

Nagyon sok gyerek megy ezen a vonalon, sokan leszállnak Kisverőcénél. Sokan mennek erre kirándulni, én is szoktam vele utazni. Szerencsére ezen a szakaszon kimondottan lassan megy, valószínűleg ezért nem lett nagyobb baj

 - mondták. 

Fotó: Bors

Természetesen az eset a vasútközlekedést is érinti, a szakaszt ugyanis a mentesítés idejére lezárták: 

- Az S750-es vonatok csak Szokolya és Diósjenő, valamint Balassagyarmat között járnak, pótlóbuszok közlekednek Vác és Berkenye között, Kisvác érintésével, a pótlóbuszok a közút kialakítása miatt nem érintik Fenyveshegyet, Magyarkút-Verőcét, Magyarkútat és Szokolyát. Szokolya és Kismaros, illetve Vác között a 350-es, 351-es, 352-es VOLÁN járatokkal utazhatnak, melyeken elfogadják a vasúti jegyeket is - tette hozzá a MÁV. 

 

 

