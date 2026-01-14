Most kaptuk a hírt: elhunyt a nő, akit vonat gázolt el Budapest-Pécs vasútvonalon

Ahogy arról korábban lapunk is beszámolt, elgázolt egy embert a Dombóvárról a Déli pályaudvarra elindult S40-es vonat (8017) Budatéténynél, a Dózsa György úti gyalogos átjáróban, szerda kora reggel, a Budapest-Pusztaszabolcs-Pécs vonalon. Úgy tudni, az áldozat, egy nő öngyilkosságot kísérelt meg, amikor a vonat elütötte. Nemrég érkezett a tragikus hír, hogy a hölgy nem élte túl a balesetet.

Tragédia: elhunyt a reggeli vonatgázolás áldozata / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Elhunyt a vonatgázolás áldozata

Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint a nő a baleset során olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy az életét már nem lehetett megmenteni, a helyszínen életét vesztette - írja a BAMA.

A tragédia körülményeit a hatóságok vizsgálják, az érintett vasútvonalon a baleset idején forgalmi fennakadásokat tapasztalhattunk.

Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, tárcsázza a krízishelyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 telefonszámot, akár mobiltelefonról is!



