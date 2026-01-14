Most kaptuk a hírt: elhunyt a nő, akit vonat gázolt el Budapest-Pécs vasútvonalon

Ahogy arról korábban lapunk is beszámolt, elgázolt egy embert a Dombóvárról a Déli pályaudvarra elindult S40-es vonat (8017) Budatéténynél, a Dózsa György úti gyalogos átjáróban, szerda kora reggel, a Budapest-Pusztaszabolcs-Pécs vonalon. Úgy tudni, az áldozat, egy nő öngyilkosságot kísérelt meg, amikor a vonat elütötte. Nemrég érkezett a tragikus hír, hogy a hölgy nem élte túl a balesetet.
Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint a nő a baleset során olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy az életét már nem lehetett megmenteni, a helyszínen életét vesztette - írja a BAMA.
A tragédia körülményeit a hatóságok vizsgálják, az érintett vasútvonalon a baleset idején forgalmi fennakadásokat tapasztalhattunk.
Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, tárcsázza a krízishelyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 telefonszámot, akár mobiltelefonról is!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.