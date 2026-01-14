Embert gázolt a vonat Budatéténynél - késésekre lehet számítani a vonalon

A Dombóvárról szerda kora reggel a Déli pályaudvarra elindult S40-es vonat (8017) Budatéténynél, a Dózsa György úti gyalogos átjáróban elgázolt egy embert, ezért késésekre kell készülni a pusztaszabolcsi vonalon - közölte a Mávinform.

Embert gázolt egy vonat. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash.com

Vonatgázolás miatt kell késésekre számítani az utasoknak

A közlemény alapján a Budapest-Pusztaszabolcs-Pécs vonalon baleset miatt hosszabb eljutási időre, Érd alsó felé terelt vonatokra kell számítani, mert a baleseti helyszínelés miatt Háros és Nagytétény-Diósd között csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok - közölte a MTI.

A százhalombattai S40-es vonatok a helyszínelés végéig nem közlekednek - tették hozzá, azzal együtt, hogy a székesfehérvári G43-as vonatok Érd alsó megállóhely érintésével közlekednek, Budatétényt és Érdligetet nem érintik.