Embert gázolt a vonat Budatéténynél - késésekre lehet számítani a vonalon

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 14. 10:05
A baleseti helyszínelés miatt csak egy vágányon közlekednek vonatok Háros és Nagytétény-Diósd között. Az utasoknak késésekre kell számítani emiatt.

A Dombóvárról szerda kora reggel a Déli pályaudvarra elindult S40-es vonat (8017) Budatéténynél, a Dózsa György úti gyalogos átjáróban elgázolt egy embert, ezért késésekre kell készülni a pusztaszabolcsi vonalon - közölte a Mávinform.

Vonatgázolás miatt kell késésekre számítani az utasoknak

A közlemény alapján a Budapest-Pusztaszabolcs-Pécs vonalon baleset miatt hosszabb eljutási időre, Érd alsó felé terelt vonatokra kell számítani, mert a baleseti helyszínelés miatt Háros és Nagytétény-Diósd között csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok - közölte a MTI.

A százhalombattai S40-es vonatok a helyszínelés végéig nem közlekednek - tették hozzá, azzal együtt, hogy a székesfehérvári G43-as vonatok Érd alsó megállóhely érintésével közlekednek, Budatétényt és Érdligetet nem érintik.

 

