Embert gázolt a vonat Budatéténynél - késésekre lehet számítani a vonalon

A Dombóvárról szerda kora reggel a Déli pályaudvarra elindult S40-es vonat (8017) Budatéténynél, a Dózsa György úti gyalogos átjáróban elgázolt egy embert, ezért késésekre kell készülni a pusztaszabolcsi vonalon - közölte a Mávinform.
A közlemény alapján a Budapest-Pusztaszabolcs-Pécs vonalon baleset miatt hosszabb eljutási időre, Érd alsó felé terelt vonatokra kell számítani, mert a baleseti helyszínelés miatt Háros és Nagytétény-Diósd között csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok - közölte a MTI.
A százhalombattai S40-es vonatok a helyszínelés végéig nem közlekednek - tették hozzá, azzal együtt, hogy a székesfehérvári G43-as vonatok Érd alsó megállóhely érintésével közlekednek, Budatétényt és Érdligetet nem érintik.
