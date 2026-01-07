Dudás MikiHavazásTisza-Adó14. havi nyugdíj
Karácsonykor véletlenül fejbe lőtték a 14 éves fiút – napokkal később kinyitotta a szemét, édesanyja szerint „csoda történt”

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 07. 22:00
A fiú súlyos sérülést szenvedett, de túlélte.

Borzalmas, ugyanakkor reményt adó történet rázta meg az amerikai Texas államot karácsonykor. Egy 14 éves fiú, Ryen Harris-Contreras véletlen lövés következtében súlyos fejsérülést szenvedett, ám napokkal később olyan javulást mutatott, amelyet édesanyja egyszerűen csodának nevezett.

Véletlenül lőtték fejbe a fiút / Illusztráció: Gáll Regina / Bors

Csoda, ahogy fiú túlélte

A Limestone megyei seriffhivatal tájékoztatása szerint az eset december 25-én, este fél kilenc körül történt egy Groesbeck közelében található családi házban. A hatóságok egy lövésről szóló bejelentésre érkeztek ki, ahol egy 14 éves fiút találtak egyetlen lőtt sebbel a fején.

A helyszíni vizsgálat megállapította, hogy egy másik, szintén 14 éves fiú azt hitte, hogy a kis kaliberű puska nincs megtöltve, amikor az elsült, és eltalálta társát. A rendőrség szerint az eset egyértelműen baleset volt, nem szándékos cselekmény.

A sérült fiút mentőhelikopterrel szállították a texasi Temple városában található Baylor Scott & White McLane Gyermekkórházba, ahol az intenzív osztályon kezelték. Állapota kezdetben kritikus volt: sürgős műtéten esett át, amely során koponyájának egy részét el kellett távolítani. 

Az elmúlt napokban azonban jelentős javulás következett be. Ryent levették a lélegeztetőgépről, kinyitotta a szemét, és reagált a környezetére. Édesanyja egy videót is megosztott, amelyen a fiú megszorítja az egyik ápoló kezét.

Ez nem egyszerű túlélés, ez csoda

– mondta az anya egy helyi televíziónak. 

Amikor az orvosok azt mondták, nincs remény, Isten csak annyit súgott: figyeld, mit tudok tenni.

A fiú iskolája szintén összefogott a család megsegítésére. Mindössze négy nappal a baleset után adománygyűjtő süteményvásárt szerveztek, hogy enyhítsék a család anyagi terheit. Az iskola közleményében hangsúlyozta: a bevételt teljes egészében Ryen családjának támogatására fordítják, miközben a közösség imáival és bátorításával is mellettük áll, amíg a fiú tovább küzd a felépülésért – írja a People.

 

