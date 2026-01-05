Nagy a baj: súlyos balesetet szenvedett Polgári András

Az eddig napvilágot látott információk szerint Polgári András a saját fegyverétől szenvedett sérülést, amikor véletlenül lábon lőtte magát. A baleset körülményeiről egyelőre kevés részlet ismert, hivatalos megerősítés mindeddig nem érkezett. A főigazgató állapotáról jelenleg sincs nyilvános tájékoztatás. Az ügy kapcsán sem a hatóságok, sem az érintett vadásztársaság nem adott ki részletes közleményt.