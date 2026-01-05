Nagy a baj: súlyos balesetet szenvedett Polgári András

Súlyos vadászbaleset érte Polgári Andrást, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal főigazgatóját. Az eset egy december 28-án tartott vadászaton történt az Újfehértói Földtulajdonosok Vadásztársaságának területén.
Az eddig napvilágot látott információk szerint Polgári András a saját fegyverétől szenvedett sérülést, amikor véletlenül lábon lőtte magát. A baleset körülményeiről egyelőre kevés részlet ismert, hivatalos megerősítés mindeddig nem érkezett. A főigazgató állapotáról jelenleg sincs nyilvános tájékoztatás. Az ügy kapcsán sem a hatóságok, sem az érintett vadásztársaság nem adott ki részletes közleményt.
Polgári András alig több mint egy hónapja tölti be a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal főigazgatói tisztségét, és a kormánypárt jelöltjeként vált ismertté a nyíregyházi 1-es számú választókerületben, ahol korábban dr. Szabó Tünde sportállamtitkár nyert mandátumot.
A vadászbaleset körülményeinek tisztázása várhatóan a következő napokban történhet meg, amennyiben hivatalos közlés lát napvilágot az ügyről - értesült a SZON.
