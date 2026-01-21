A fagyos időt használják ki a csalók: százezreket bukhatsz, ha nem figyelsz!

Tűzifacsalók hamis hirdetéssel verik át a gyanútlan embereket. A rendőrségen már számos esetben tettek feljelentést emiatt. A hatóságok most arra hívják fel a figyelmet: aki tűzifavásárlást tervez, alaposan járjon utána a hirdetéseknek!
A hideg már jó ideje tartósan része a mindennapjainknak, így a tűzifa iránt még jobban megnyílt a kereslet. Tűzifahirdetést azonban nem csak a valós kereskedők tesznek közzé, hanem a csalók is, akik gyanútlan embereket vernek át.
A rendőrség információi szerint a napokban Tolna vármegyében több feljelentés is érkezett a közösségi média felületein meghirdetett hamis hirdetésekről. A csalók mások képeit felhasználva adtak fel hirdetéseket. Egy dunaföldvári és egy szakályi sértettet igen kecsegtető árú és mennyiségű hirdetéssel vertek át, mely szerint 5 köbméter fa 120 ezer forintba kerül. Mindkét sértett előre utalta az összeget a csalóknak, de a beígért szállítási időig nem érkezett meg a fa, és a hirdetők elérhetetlenné váltak.
A rendőrség most figyelmeztetés adott ki a tűzifa csalókkal kapcsolatban:
A rendőrség a Mátrix Projekt keretében továbbra is kiemelt figyelmet fordít az online térben elkövetett csalások megelőzésére és felderítésére. A témával kapcsolatban a www.kiberpajzs.hu oldalon szerezhetnek további hasznos és aktuális információkat - áll a Police.hu közleményében.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.