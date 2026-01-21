A fagyos időt használják ki a csalók: százezreket bukhatsz, ha nem figyelsz!

Tűzifacsalók hamis hirdetéssel verik át a gyanútlan embereket. A rendőrségen már számos esetben tettek feljelentést emiatt. A hatóságok most arra hívják fel a figyelmet: aki tűzifavásárlást tervez, alaposan járjon utána a hirdetéseknek!

Tűzifacsalókra hívja fel a figyelmet a rendőrség: kecsegtető ajánlatokkal verik át a vásárlókat

Fotó: unsplash.com

Tűzifacsalók vernek át gyanútlan embereket

A hideg már jó ideje tartósan része a mindennapjainknak, így a tűzifa iránt még jobban megnyílt a kereslet. Tűzifahirdetést azonban nem csak a valós kereskedők tesznek közzé, hanem a csalók is, akik gyanútlan embereket vernek át.

A rendőrség információi szerint a napokban Tolna vármegyében több feljelentés is érkezett a közösségi média felületein meghirdetett hamis hirdetésekről. A csalók mások képeit felhasználva adtak fel hirdetéseket. Egy dunaföldvári és egy szakályi sértettet igen kecsegtető árú és mennyiségű hirdetéssel vertek át, mely szerint 5 köbméter fa 120 ezer forintba kerül. Mindkét sértett előre utalta az összeget a csalóknak, de a beígért szállítási időig nem érkezett meg a fa, és a hirdetők elérhetetlenné váltak.

A rendőrség most figyelmeztetés adott ki a tűzifa csalókkal kapcsolatban:

Lehetőleg csak telephellyel rendelkező, leinformálható, számlaképes kereskedőtől vásároljanak tűzifát!

Soha ne utaljanak előre!

A megvásárolt tüzelőanyag kifizetésekor kérjenek számlát!

Ne rendeljenek telefonon! A fa mennyisége, fajtája és minősége ilyen módon nem ellenőrizhető!

Ha mégis telefonos, vagy online üzletkötésre kerül sor, tisztázzák, hogy erdei köbméterben adták meg az árat, vagy sem.

Kalodás vásárlásnál legyenek jelen annak szétbontásánál! Az ömlesztetten szállított fa mennyisége nehezen ellenőrizhető!

Átvételkor ellenőrizzék a kapott mennyiséget, ha lehet, a mérlegeléskor is legyenek jelen!

Ha elégedetlenek a szállítmánnyal, nem kötelesek átvenni az árut!

Ha mégis csalás áldozatává váltak, tegyenek feljelentést a rendőrségen!

A rendőrség a Mátrix Projekt keretében továbbra is kiemelt figyelmet fordít az online térben elkövetett csalások megelőzésére és felderítésére. A témával kapcsolatban a www.kiberpajzs.hu oldalon szerezhetnek további hasznos és aktuális információkat - áll a Police.hu közleményében.