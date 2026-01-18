Rettenetes tragédiára ébredtünk, életet követelt a tűz

Lakástűzben meghalt egy középkorú férfi Kazincbarcikán - közölte a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) helyettes szóvivője vasárnap az MTI-vel.
Dóka Imre tájékoztatása szerint szombat késő este kigyulladt egy negyven négyzetméteres, kétszintes hétvégi ház Kazincbarcikán, az Izbonyó dűlőn. Az épület alsó szintjén keletkezett a tűz, amely átterjedt a tetőszerkezetre is.
A tűzoltók több oldalról fékezték meg a lángokat. Az égő épületben egy középkorú férfi tartózkodott, akin már nem lehetett segíteni - tette hozzá. A tűzoltó őrnagy azt írta, nem zárható ki, hogy a tüzet egy elektromos hősugárzó okozta, de a pontos keletkezési okot és az eset körülményeit a katasztrófavédelem vizsgálja.
Fontosnak nevezte, hogy senki ne tároljon éghető anyagot fűtőeszköze közvetlen közelében, és használjunk füstérzékelőt, amely a tűz keletkezésekor azonnal jelez, így még van idő eloltani a tüzet vagy épségben kimenekülni az épületből.
