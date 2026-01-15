Két gyermeket sodort el a zebrán egy taxis, megállás nélkül továbbhajtott

Az Egri Járási Ügyészség vádat emelt azzal a taxissal szemben, aki két gyereket sodort el a zebrán, majd segítségnyújtás nélkül elhajtott a baleset helyszínéről. A történtek során mindkét sértett könnyű sérüléseket szenvedett.

Vádat emeltek a balesetet okozó egri taxis ellen. (Képünk illusztráció) Fotó: Wesley Tingey / Unsplash

Figyelmetlenségből ütötte el a gyerekeket a taxis

2024 decemberében egy forgalmas egri kereszteződésben a jelzőlámpa zöld jelzésére elindult taxijával a vádlott, majd balra kanyarodott. Mindeközben a zebrán két kiskorú indult meg sietve, hogy átkeljenek az úttesten. A taxis figyelmetlenségből nem észlelte a neki balról érkező gyerekeket, így ütközött a lánnyal, a fiút pedig elsodorta.

Bár megállt autójával, és kinyitotta az ajtót, csak megkérdezte a földön ülő fiút, hogy van-e valami baja, majd a nemleges válasz hallatán tovább hajtott. Később ismét megállt, és kinyitotta ajtaját, hogy hátranézzen, de végül folytatta tovább az útját. A baleset miatt mindkét sértett elesett és könnyű sérülést szenvedett.

A vád tárgya segítségnyújtás elmulasztásának a veszélyhelyzetet előidéző által elkövetett bűntette. Az ügyészség vádiratában pénzbüntetés és járművezetéstől eltiltás kiszabására tett indítványt a férfival szemben - közölte az ügyészség.