Letartóztattak két orvost, miután kilenc baba halt meg a kórházban

Két orvost tartóztattak le Oroszországban, miután kilenc csecsemő halt meg egy szibériai kórház szülészetén ebben a hónapban. A haláleseteket óriási felháborodást váltottak ki.
Oroszország fő nyomozó hatósága egy közleményben osztotta meg, hogy a csecsemők az újévi ünnepek alatt haltak meg Novokuznyeck városában. A halálesetek pontos okát egyelőre nem osztották meg.
Svetlana Petrenko a Nyomozó Bizottság szóvivője elmondta, hogy a csecsemők január 1. és 12. között születtek a város 1. számú szülészeten: az első haláleset január 4-én történt.
Pontos részleteket nem árult el a bizottság, de annyi kiderült, hogy a főorvost és az intenzív osztály vezetőjét hivatalos és szakmai feladataik nem megfelelő ellátása miatt vették őrizetbe az egészségügyi ellátás megszervezése és nyújtása során. A gyanúsítottak együttműködnek a nyomozással, és a hatóságok döntenek a vádakról, valamint az előzetes letartóztatásról.
Az Interfax hírügynökség értesülései szerint az ügyben szintén nyomozó Kemerovo régió Egészségügyi Minisztériuma azt mondta, a csecsemők súlyos méhen belüli fertőzésben szenvedtek.
A kórház mindeközben bejelentette, hogy nem fogad több beteget, a szokásosnál magasabb légúti fertőzések aránya miatt - írta a BBC.
