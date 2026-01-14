Letartóztattak két orvost, miután kilenc baba halt meg a kórházban

Két orvost tartóztattak le Oroszországban, miután kilenc csecsemő halt meg egy szibériai kórház szülészetén ebben a hónapban. A haláleseteket óriási felháborodást váltottak ki.

A nyomozók szerint a két orvos nem végezte megfelelően a munkáját. (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

Két orvost állítottak elő eddig a kilenc újszülött halála miatt

Oroszország fő nyomozó hatósága egy közleményben osztotta meg, hogy a csecsemők az újévi ünnepek alatt haltak meg Novokuznyeck városában. A halálesetek pontos okát egyelőre nem osztották meg.

Svetlana Petrenko a Nyomozó Bizottság szóvivője elmondta, hogy a csecsemők január 1. és 12. között születtek a város 1. számú szülészeten: az első haláleset január 4-én történt.

Pontos részleteket nem árult el a bizottság, de annyi kiderült, hogy a főorvost és az intenzív osztály vezetőjét hivatalos és szakmai feladataik nem megfelelő ellátása miatt vették őrizetbe az egészségügyi ellátás megszervezése és nyújtása során. A gyanúsítottak együttműködnek a nyomozással, és a hatóságok döntenek a vádakról, valamint az előzetes letartóztatásról.

A további bizonyítékok gyűjtése során áldozatokat és tanúkat hallgattak ki a rendőrök. Összesen kilenc boncolást végeztek

Az Interfax hírügynökség értesülései szerint az ügyben szintén nyomozó Kemerovo régió Egészségügyi Minisztériuma azt mondta, a csecsemők súlyos méhen belüli fertőzésben szenvedtek.

A kórház mindeközben bejelentette, hogy nem fogad több beteget, a szokásosnál magasabb légúti fertőzések aránya miatt - írta a BBC.