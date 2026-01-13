Brutális bántalmazás - dührohamában a tévéhez vágta kisbabáját az őrjöngő apa

Brutális bántalmazás áldozata lett egy csecsemő, miután az apja a dührohama miatt a tévéhez vágta a kislányt. A férfi 35 év börtönbüntetést kapott a sokkoló tettéért.

Brutális bántalmazás miatt egy életen át tartó egészségügyi problémákat szenvedett egy csecsemő

Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Brutális bántalmazás - nehezen vallotta be a tettét az apa

Egy brit férfit 35 év börtönbüntetésre ítéltek, amiért megpróbálta megölni kislányát egy nyugat-walesi faluban. A bíróságon elhangzott, hogy a 28 éves Rhydian Jamieson, dührohamot kapott, melynek következtében a csecsemőt a televíziónak dobta, majd elhagyta a helyszínt.

Jamieson, tavaly áprilisban a Swansea Crown Court bíróságon bűnösnek vallotta magát a gyilkossági kísérletben. A bíró szerint a legcsekélyebb megbánást sem mutatta tettei miatt – számolt be a Wales Online.

A bíróságon elhangzott, hogy január 15-én mentőket riasztottak a bűnügy helyszínére, majd a csecsemőt a kórházba szállították, ahol az orvosok agyvérzést, koponyatörést és súlyos zúzódásokat állapítottak meg.

Paul Thomas KC bíró 35 év börtönbüntetésre ítélte Jamiesont, de ez egy enyhített büntetés, mivel a férfi bűnösnek vallotta magát. A bíró a támadást „szörnyű érzéketlenség és önzés” cselekményének minősítette. Jamiesonnak több korábbi ítélete is van, többek között közlekedési szabálysértések, rongálás, testi sértés, zaklatás és közrend megzavarása miatt.

Egész életen át tartó problémák maradtak a sérülésekből

Caroline Rees KC ügyész a bíróság előtt elmondta, hogy a csecsemő a bántalmazás miatt súlyos fizikai és szellemi károsodást, látásproblémákat, valószínűleg egész életen át tartó epilepsziás rohamokat és globális fejlődési problémákat szenvedett, amelynek tünetei között szerepel az agyi bénulás is.

Az ítélethozatal Jamieson távollétében zajlott, miután ő megtagadta a megjelenést, azt állítva, hogy tévesen vádolták meg, és már eleget szenvedett lelkileg. Az ügy rávilágított a csecsemőre és családjára kiható támadás hatására, akik a vádlottat „undorító személynek” nevezték, aki hatalmas fájdalmat okozott. - írta a Mirror cikke.