Döbbenetes eredmény: fulladásveszélyes játékokat vont ki a forgalomból a fogyasztóvédelem

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) és a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok folyamatosan kiemelt figyelmet fordítanak a családok biztonságára, melynek érdekében a 2025. évi vizsgálati programban is hangsúlyosan jelent meg a legkiszolgáltatottabb fogyasztói csoport, vagyis a gyermekek számára készült játékok egész éven át tartó ellenőrzése. A nem megfelelő kialakítású játékok fulladást, sérülést, egyes esetekben egészségkárosodást okozhatnak, így alapvető követelmény, hogy a különböző funkciójú, széles választékban kínált termékek kielégítsék az uniós normáknak megfelelő és jelenleg érvényben lévő, magas biztonsági szint teljesítését előíró műszaki szabályozást.
A vizsgálat célja a nem biztonságos gyermekjátékok forgalomból történő kiszűrése, továbbá a jogellenes forgalmazás feltárása – különös tekintettel a játékok jelöléseire és használati útmutatásaira –, és jogsértés megállapítása esetén a jogkövető magatartás kikényszerítése volt - írja közleményében a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH).
A 2025. évi vizsgálat során célirányosan, a termékbiztonság szempontjából gyanúra okot adó kialakítások, tulajdonságok figyelembevételével, összesen 79 féle gyermekjáték mintavételére került sor. 66 féle játék mintavétele a kereskedelmi forgalomban, 13 féle játék mintavétele pedig a vámhatáron történt. A vizsgálatok többek között műanyag játékbabákat és fürdőjátékokat, csörgő játékokat, plüssöket és gyurmaformázó készletet érintettek.
Az NKFH akkreditált laboratóriumainak vizsgálata alapján a kereskedelmi forgalomban mintavételezett 66 féle játékból 42 nem felelt meg az előírásoknak, azaz 64%-os volt a kifogásolási arány. A vámhatáron mintavételezett 13 féle játék közül 8 játék (62%) nem elégítette ki a vizsgálat során a követelményeket, ezek közül valamennyi súlyos kockázatot jelentett a kisgyermekekre nézve. A vámhatáron mintavételezett gyermekjátékok közül a címkézési követelményeket tekintve egyetlen termék sem felelt meg.
A mintavételezett termékek adatait tartalmazó táblázatok az NKFH honlapján (www.nkfh.gov.hu) megtalálhatóak.
Műanyag játékok esetén a legsúlyosabb problémát az jelentette, hogy a ftálsav-észter típusú lágyítószerből egy vagy több a megengedett határérték felett volt, ami súlyos egészségügyi kockázatot jelent. A kifogásolt csörgők esetében a túlnyúló részeket tartalmazó játékok használata fulladásveszélyt hordoz. Továbbá több esetben került sor olyan plüss csörgők vizsgálatára is, amelyeknél a varratok elszakadtak, és a keletkezett réseken keresztül a szálas töltőanyag szabaddá vált, ami a csecsemő szájpadlására kerülve fulladásveszélyt okozhat.
A nem megfelelőnek bizonyult plüss játékok közül a veszélyt az jelentette, hogy a cipzárt elhúzva a szálas töltőanyag szabaddá vált, illetve a mechanikai vizsgálatok során a varratok elszakadtak, így ugyancsak hozzáférhetővé váltak ezen töltőanyagok. Emellett pedig több termék rendeltetésszerű használata során a kisalkatrészek is szabaddá váltak, a leváló részek pedig a gyermek szájába kerülhetnek, elakadhatnak a gégefőnél és elzárhatják a légutakat, emiatt fulladásveszélyesek.
A megállapított közepes, nagy, illetve súlyos kockázat miatt a területileg illetékes kormányhivatalok elrendelték a veszélyes játékok forgalomból történő kivonását és súlyos kockázat esetén a fogyasztóktól történő visszahívását, míg a vámhatáron mintavételezett gyermekjátékoknál a játékok forgalomba hozatala megtiltásra került.
