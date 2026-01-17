Rohantak a tűzoltók és a mentők! Várból zuhant le egy férfi

Kórházba szállítottak egy férfit, miután leesett egy régi turista látványosság tetejéről. A mentők siettek a baleset helyszínére a bejelentés után.
Január 15-én reggel 8 óra 40 perc körül siettek a mentőszolgálat munkatársai a Castle Hill-i Rochester kastélyhoz. A kiérkező elsősegélynyújtók ellátták az 50 év körüli férfit, aki a magasból zuhant le.
A férfi mellkasi, combcsontbeli és boka sérüléseket szenvedett, mielőtt további ellátás céljából a King's College kórházba szállították.
„A Kent-i rendőrséget csütörtökön 9:33-kor riasztották egy orvosi vészhelyzet miatt a Rochester-kastélyban, Castle Hillben. A rendőrök a helyszínre siettek, hogy segítsenek a South East Coast Ambulance Service munkatársainak. Egy 50 év körüli férfit londoni kórházba szállítottak kezelésre” - idézi a Mirror a kenti rendőrség szóvivőjét.
A helyszínre három tűzoltóautó, valamint a Kenti Tűzoltóság és Mentőszolgálat műszaki mentő és Vonalmentő egysége érkezett.
Az 1080-as években kőből épült várat egy fontos folyami átkelőhely irányítására építették, és Anglia egyik legkorábbi ilyen jellegű építménye volt. 1127-ben I. Henrik, Canterbury érsekére bízta, aki elkezdte építeni a nagy erődöt – a középkori építészet remekművét, és Európa legmagasabb fennmaradt ilyen jellegű építményét.
A vár már három ostromot élt át, János király 1215-ös támadásába az egyik sarka el is pusztult. Bár a késő középkorban feleslegessé vált az erődítmény mégis a középkori világ egyik leghatalmasabb szimbóluma.
