Hatalmas robbanás rázta meg a várost: tűz ütött ki egy gyárban

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 14. 12:40
A hatóságok felszólították a lakosságot, hogy maradjanak otthonaikban a mérgező füst miatt. A kigyulladt gyárnál jelenleg több tűzoltóegység is küzd a lángokkal.

Hatalmas tűz ütött ki egy gyárban, majd sűrű füst emelkedett az angliai Wolverhampton városa fölé. A helyszínre több tűzoltóegységet is riasztottak, miközben a mérgező füst miatt figyelmeztetést adtak ki a lakosság felé.

Megállíthatatlanul terjed a gyárban kialakult tűz.
Megállíthatatlanul terjed a gyárban kialakult tűz. (Képünk illusztráció) Fotó: unsplash

A tűz miatt füstmérgezésnek van kitéve a lakosság

Robbanásról számoltak be a wolverhamptoni lakosok, majd tűzoltók siettek egy gyárhoz. Egy szemtanú elmondása szerint a sűrű ködtől lélegezni sem lehetett.

Szerdán, január 14-én 7:30 után röviddel a Sunbeam Street-re vonultunk ki, a Wolverhampton-ban található Upper Villiers Street kereszteződésének közelébe. Jelenleg nyolc tűzoltóautónk, és egy hidraulikus emelőkosaras járművünk van a helyszínen.

- közölte a West Midlands tűzoltóság. Hozzátették, hogy a tűz egy gyár épületében keletkezett, és jelenleg több sugárral próbálják megfékezni a lángokat.

Paul Birch, a Munkáspárt korábbi képviselője arra kérte a lakosokat, maradjanak otthon, illetve csukják be az ablakokat és ajtókat. Figyelmeztetése szerint, fennáll a súlyos mérgezés lehetősége a hatalmas füstfelhő miatt.

Egy vegyes könnyűipari és lakóövezetben található területen történt a tűzeset... A lakosoknak azt tanácsoljuk, hogy maradjanak otthon, és csukják be az ablakokat, mivel fennáll a súlyos mérgezés lehetősége.

- közölte a képviselő.

A tűz jelenleg is megállíthatatlanul terjed, és a hírek szerint több közeli épületre is lángra kapott. A gyár közelében lévő egyik iskola, a St. Lukes Általános Iskola bezárt, és a tanulókat hazaküldték a tűzeset miatt - írta a Mirror.

 

 

