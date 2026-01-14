Hatalmas robbanás rázta meg a várost: tűz ütött ki egy gyárban

Hatalmas tűz ütött ki egy gyárban, majd sűrű füst emelkedett az angliai Wolverhampton városa fölé. A helyszínre több tűzoltóegységet is riasztottak, miközben a mérgező füst miatt figyelmeztetést adtak ki a lakosság felé.
Robbanásról számoltak be a wolverhamptoni lakosok, majd tűzoltók siettek egy gyárhoz. Egy szemtanú elmondása szerint a sűrű ködtől lélegezni sem lehetett.
Szerdán, január 14-én 7:30 után röviddel a Sunbeam Street-re vonultunk ki, a Wolverhampton-ban található Upper Villiers Street kereszteződésének közelébe. Jelenleg nyolc tűzoltóautónk, és egy hidraulikus emelőkosaras járművünk van a helyszínen.
- közölte a West Midlands tűzoltóság. Hozzátették, hogy a tűz egy gyár épületében keletkezett, és jelenleg több sugárral próbálják megfékezni a lángokat.
Paul Birch, a Munkáspárt korábbi képviselője arra kérte a lakosokat, maradjanak otthon, illetve csukják be az ablakokat és ajtókat. Figyelmeztetése szerint, fennáll a súlyos mérgezés lehetősége a hatalmas füstfelhő miatt.
Egy vegyes könnyűipari és lakóövezetben található területen történt a tűzeset... A lakosoknak azt tanácsoljuk, hogy maradjanak otthon, és csukják be az ablakokat, mivel fennáll a súlyos mérgezés lehetősége.
- közölte a képviselő.
A tűz jelenleg is megállíthatatlanul terjed, és a hírek szerint több közeli épületre is lángra kapott. A gyár közelében lévő egyik iskola, a St. Lukes Általános Iskola bezárt, és a tanulókat hazaküldték a tűzeset miatt - írta a Mirror.
