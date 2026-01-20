Gyászolnak a magyar mentők, felfoghatatlan veszteség érte őket

Czirner József Veszprém megyei főorvosként kezdte pályafutását, majd a közép-dunántúli régióban regionális orvos igazgatóként dolgozott. E pozíciójában részt vett a mentőszolgálat és a katasztrófavédelem együttműködésének megszervezésében, ami a megyei és regionális mentési feladatok hatékonyabb koordinálását tette lehetővé. Később Czirner József az Országos Mentőszolgálat operatív igazgatójaként folytatta pályafutását, országos szinten irányítva a mentési feladatokat. Az általa vezetett időszakban a mentőszolgálat több területen, így földi, vízi és légi mentésben is jelentős előrelépéseket ért el, és hozzájárult a mentősök képzésének, felszerelésének és munkafolyamatainak fejlesztéséhez.