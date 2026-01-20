Gyászolnak a magyar mentők, felfoghatatlan veszteség érte őket

Január 20-án elhunyt Dr. Czirner József, egész életét a mentőszolgálatnak szentelte. A szomorú hírről az Ajkamentők Facebook-oldalán számoltak be.
Gyászolunk, ismét… Dr. Czirner József egykori Veszprém megyei főorvos, majd a közép-dunántúli régió regionális igazgatója, az Országos Mentőszolgálat operatív igazgatója a mai napon elhunyt. Élete a mentésről szólt, nagyon sokat köszönhet neki a megyei mentésügy: földön, vízen, levegőben! Nyugodj békében!
- írták, szúrta ki a veol.hu.
Czirner József Veszprém megyei főorvosként kezdte pályafutását, majd a közép-dunántúli régióban regionális orvos igazgatóként dolgozott. E pozíciójában részt vett a mentőszolgálat és a katasztrófavédelem együttműködésének megszervezésében, ami a megyei és regionális mentési feladatok hatékonyabb koordinálását tette lehetővé. Később Czirner József az Országos Mentőszolgálat operatív igazgatójaként folytatta pályafutását, országos szinten irányítva a mentési feladatokat. Az általa vezetett időszakban a mentőszolgálat több területen, így földi, vízi és légi mentésben is jelentős előrelépéseket ért el, és hozzájárult a mentősök képzésének, felszerelésének és munkafolyamatainak fejlesztéséhez.
