Borzalmas tragédia Mélykúton: iskolaudvaron landolt egy mentőhelikopter – videó

mentőhelikopter
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 13. 10:58
Mélykúttragédiaiskola
Egy mentőhelikopter landolt a mélykúti iskola udvarán kedden reggel 8 óra után.
N.T.
A szerző cikkei

Kedd reggel 8 óra körül két mentőautó és egy mentőhelikopter is érkezett egy Petőfi téri családi házhoz Mélykúton, ahol a BAON információi szerint egy nő lett rosszul. 

A portál úgy tudja, hogy az asszonyt újra kellett éleszteni, az életmentéshez pedig Szekszárdról érkezett a mentőhelikopter.  A házban egy háziorvos lakik, aki értesítette a mentőket.

Tragikus módon azonban a mentők emeltszintű betegellátása ellenére sem tudtak a nő életét megmenteni.

 


 

 

 

