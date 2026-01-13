Borzalmas tragédia Mélykúton: iskolaudvaron landolt egy mentőhelikopter – videó

Kedd reggel 8 óra körül két mentőautó és egy mentőhelikopter is érkezett egy Petőfi téri családi házhoz Mélykúton, ahol a BAON információi szerint egy nő lett rosszul.
A portál úgy tudja, hogy az asszonyt újra kellett éleszteni, az életmentéshez pedig Szekszárdról érkezett a mentőhelikopter. A házban egy háziorvos lakik, aki értesítette a mentőket.
Tragikus módon azonban a mentők emeltszintű betegellátása ellenére sem tudtak a nő életét megmenteni.
