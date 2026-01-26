Azonnal riasztották a mentőket, hatalmas baleset történt az M7-esen

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közölte, hogy egy kamion és egy kisteherautó szenvedett utoléréses balesetet az M7-es autópálya 74-es kilométerszelvényénél, Polgárdi térségében, a Budapest felé vezető irányban. A megosztott információk szerint csak a vezetők utaztak a járművekben, amik közül a kisteherautót polgárdi önkormányzati tűzoltók áramtalanították – a balesethez a mentők is kiérkeztek.