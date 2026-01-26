Feszítővágóval kellett kiszabadítani a sofőrt, óriási balesettel indult a reggel

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság írja, hogy letért az útról és fának hajtott egy autó a 84-es főúton, Sopron határában. A megosztott információk szerint a 118-as kilométernél történt balesetnél a város hivatásos tűzoltói feszítővágóval szabadították ki a járműből az egyedül utazó sofőrt, akihez mentő érkezett.