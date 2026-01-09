Most jött a rendőrség rendkívüli közleménye: teljes útlezárás lépett életbe a M3-as autópályán

Dudás MikiHavazásTisza-Adó14. havi nyugdíj
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 09. 06:14
A rendőrség péntek hajnali közleménye szerint 2026. január 9-én 4 óra 40 perc körül az M3-as autópálya XV. kerületi kivezető szakaszán baleset miatt a forgalom egy sávon halad. 

A kivezető szakaszt teljes szélességében lezárták, Budapest irányába egy sávon lehet haladni. 

A gépjárműforgalmat a környező utcákba terelik.

A rendőrség azt kéri, hogy fokozott figyelemmel, óvatossággal és türelemmel közlekedjünk. 

 

