Most jött a rendőrség rendkívüli közleménye: teljes útlezárás lépett életbe a M3-as autópályán

A rendőrség péntek hajnali közleménye szerint 2026. január 9-én 4 óra 40 perc körül az M3-as autópálya XV. kerületi kivezető szakaszán baleset miatt a forgalom egy sávon halad.
A kivezető szakaszt teljes szélességében lezárták, Budapest irányába egy sávon lehet haladni.
A gépjárműforgalmat a környező utcákba terelik.
A rendőrség azt kéri, hogy fokozott figyelemmel, óvatossággal és türelemmel közlekedjünk.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.