Szalagkorlátnak sodródott, majd kigyulladt egy autó az M3-as autópályán – Videó

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 22. 11:05
A sofőr elmondása szerint esélye sem volt megállni. A kigyulladt autóról készült felvételek hátborzongatóak.
Megérkeztek a felvételek a tegnapi, M3-as autópályán történt balesetről, amelynek következtében egy autó is kigyulladt.

Szalagkorlátnak ütközöt majd kigyulladt egy autó az M3-as autópályán
Szalagkorlátnak ütközött, majd kigyulladt egy autó az M3-as autópályán / Fotó: Huszár Márk / Heves Megyei Hírlap

A vasárnap esti karambol egyik sofőrje teljes erővel egy műszaki hibás, az úton álló autónak ütközött. Elmondása szerint a lerobbant jármű sofőrje nem kapcsolta fel a világítást, ezért nem vette észre, hogy az a külső sávban áll. A becsapódó kocsi vezetője túl későn észlelte az akadályt, és bár megpróbált fékezni, hátulról nekiment az álló járműnek. 

Az ütközés következtében az autó a szalagkorlátnak sodródott, majd kigyulladt. Az utasokat a másik járműben ülők mentették ki a lángok közül.

Információk szerint az utasok közül ketten súlyos égési sérüléseket szenvedtek. A tüzet a kiérkező hivatásos tűzoltók oltották el - írja a Tények.

Felvételek a kigyulladt autóról:

 

