Futárkáosz a havazás miatt: tényleg összeomlott az ételkiszállítás?

„Éhezik Budapest”, „mindenki éhen fog halni” – ilyen és ehhez hasonló szarkasztikus kommentek lepték el a közösségi oldalakat az elmúlt napokban, miután a havazás hatására sokaknál gyakorlatilag ellehetetlenült az applikációból való ételrendelés. A Wolt és a Foodora – a két legnépszerűbb szolgáltató – kínálata volt, hogy drasztikusan beszűkült, egyes felhasználóknál előfordult, hogy egyetlen étterem sem jelent meg egyik alkalmazásban sem.

Aki ízletes ételeket szeretett volna rendelni a havazás alatt, az hoppon maradt! / Fotó: Enjay101 / shutterstock

Több budapesti felhasználó is arról számolt be, hogy a nagy havazás idején hiába nyitotta meg az ételkiszállító appokat: sem éttermek, sem boltok nem voltak elérhetők. A Wolt applikációban megjelent egy figyelmeztető üzenet is, amely szerint átmenetileg csak a közeli éttermekből szállítanak ki, mivel rendkívül sok a rendelés.

A tájékoztatás így szólt:

Rengeteg rendelésünk van, ezért átmenetileg csak a hozzád közeli éttermekből tudsz rendelni. Lehetséges, hogy az ételek elkészítési ideje vagy a kiszállítás egy picit hosszabb időbe telik majd.

Valaki szerint azonban ez az ő esetében 0, azaz nulla darab elérhető éttermet jelentett, ami gyorsan felkorbácsolta az indulatokat. A közösségi médiában sorra jelentek meg a panaszos beszámolók:

Tegnap este alig lehetett kaját rendelni.

– „A Foodora két óráig azt írta, hogy készül a rendelésünk, majd szó nélkül törölték.”