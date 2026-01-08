Futárkáosz a havazás miatt: tényleg összeomlott az ételkiszállítás?

„Éhezik Budapest”, „mindenki éhen fog halni” – ilyen és ehhez hasonló szarkasztikus kommentek lepték el a közösségi oldalakat az elmúlt napokban, miután a havazás hatására sokaknál gyakorlatilag ellehetetlenült az applikációból való ételrendelés. A Wolt és a Foodora – a két legnépszerűbb szolgáltató – kínálata volt, hogy drasztikusan beszűkült, egyes felhasználóknál előfordult, hogy egyetlen étterem sem jelent meg egyik alkalmazásban sem.
Több budapesti felhasználó is arról számolt be, hogy a nagy havazás idején hiába nyitotta meg az ételkiszállító appokat: sem éttermek, sem boltok nem voltak elérhetők. A Wolt applikációban megjelent egy figyelmeztető üzenet is, amely szerint átmenetileg csak a közeli éttermekből szállítanak ki, mivel rendkívül sok a rendelés.
A tájékoztatás így szólt:
Rengeteg rendelésünk van, ezért átmenetileg csak a hozzád közeli éttermekből tudsz rendelni. Lehetséges, hogy az ételek elkészítési ideje vagy a kiszállítás egy picit hosszabb időbe telik majd.
Valaki szerint azonban ez az ő esetében 0, azaz nulla darab elérhető éttermet jelentett, ami gyorsan felkorbácsolta az indulatokat. A közösségi médiában sorra jelentek meg a panaszos beszámolók:
Tegnap este alig lehetett kaját rendelni.
– „A Foodora két óráig azt írta, hogy készül a rendelésünk, majd szó nélkül törölték.”
A kialakult helyzet miatt sajtómegkeresést küldtünk az érintett ételfutárcégeknek. A Wolt azt közölte, hogy a havazás idején is folyamatos maradt a működésük. Az elmondásuk szerint ilyenkor igyekeznek elkerülni az extrém hosszú kiszállítási távolságokat, és üzenetekkel ösztönzik a vásárlókat arra, hogy lehetőség szerint a közelebbi éttermekből rendeljenek. A cég arra is felhívta a figyelmet, hogy futárpartnereik egyéni vállalkozók, akik szabadon dönthetnek arról, mikor és mennyi megrendelést vállalnak:
Extrém időjárási körülmények között mindenki a saját biztonságát és lehetőségeit mérlegelve kapcsolódik be a kiszállításba.
Arra a kérdésre, hogy várhatóak-e további fennakadások, a Wolt azt válaszolta: folyamatosan figyelik az időjárást, és szükség esetén bónuszokkal ösztönzik azokat a futárokat, akik biztonságosan vállalni tudják a munkát.
A Foodora szerint az intenzív havazás és a megugró rendelési volumen együttesen okozta a problémákat. Válaszukban hangsúlyozták: számukra kiemelten fontos az ígért kiszállítási idők betartása, ugyanakkor számos külső tényező – köztük az időjárás is – befolyásolhatja a működésüket.
Ilyen esetekben az éttermek kiszállítási területét ideiglenesen csökkentjük, hogy az ételek továbbra is frissen érkezzenek meg, miközben futárpartnereink biztonságát is szem előtt tartjuk.
A cég jelezte azt is, hogy télen – különösen hideg, havas időben – jelentősen megnő a rendelések száma. Erre bónuszokkal és extra juttatásokkal készülnek és állításuk szerint decemberben egyes budapesti területeken az óránkénti átlagos futárbevétel meghaladta az 5000 forintot.
Arra azonban egyik szolgáltató sem tért ki részletesen, hogy miért tűnt úgy sokak számára, hogy már az első komolyabb havazásnál is teljesen leállt a kiszállítás. Annyi biztos: a következő napok időjárása újra próbára teheti a rendszerüket.
