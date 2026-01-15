Elképesztő, mit művelt két külföldi férfi Szegeden

Rejtélyes lopásokkal találták magukat szemben a rendőrök, amikor Szegedről 9 autó katalizátora is nyom nélkül eltűnt. Szerencsére a tolvajokat még az autópályán elkapták.

A két férfi ellen lopás miatt indult eljárás. Fotó: Police.hu

Hamar véget ért a katalizátortolvajok lopási sorozata

A Szegedi Rendőrkapitányság ismeretlen tettesek ellen indított nyomozást, miután január elejétől kezdve sorra érkeztek a bejelentések, hogy több autóról is levágták a katalizátort. A tolvajok 9 járművet rongáltak meg, ezzel közel 1 millió forintos kárt okozva a tulajdonosoknak.

A nyomozók az adatgyűjtés és kamerafelvételek elemzése után megállapították, hogy két külföldi férfi áll a lopások mögött. Végül az autópálya-rendőrök január 13-án kapták el őket, amikor épp Szeged felé tartottak. Az átvizsgálás során autójukban szerszámokat és egy katalizátort találtak, amiről egyikőjük beismerte, hogy egy budapesti autóról vágta le.

Lopás bűntette miatt indult ellenük eljárás - közölte a rendőrség.