Nincsenek szavak: gátlástalan tolvajok vitték el Jules Bianchi utolsó gokartját

Döbbenetes hírről számolt be a fiatalon elhunyt Forma-1-es pilóta, Jules Bianchi édesapja a közösségi médiában. Philippe Bianchi a posztjában elmondta, nemrég betörtek hozzájuk, és többek közt a fia utolsó gokarját is magukkal vitték.
Kedves barátaim, most elsősorban a gokartos családunkhoz szólok. Ma este betörtek hozzánk: a tolvajok kilenc JB17 Forever-típusú váz mellett elvitték Jules utolsó gokartját, a KZ 125-ös modellt az ART GP-től, ami számunkra nagyon súlyos veszteség. Ezenkívül az unokáim minigokartjait is ellopták. A gokartok értékén túl az érzelmi érték az, ami igazán fáj nekünk. Bárki, aki látja a JB17-es gokartokat, kérjük, értesítsen minket. Előre is köszönjük!
- írta a Facebookon közzétett posztjában Philippe Bianchi.
Jules Bianchi 2015 júliusában halt meg, miután a 2014-es Japán Nagydíjon súlyos balesetet szenvedett: az autója kicsúszott az eső miatt vizes pályáról, majd egy munkagép alá csapódott. A versenyzőt életveszélyes fejsérülésekkel szállították kórházba, ahol azonnal megműtötték, majd ezután hónapokig kómában feküdt, mielőtt egy, a szülei otthonához közeli nizzai kórházban elhunyt, 285 nappal a balesetét követően. A halála után jelentős lépéseket tettek a Forma-1 biztonságosabbá tételéhez.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.