Nincsenek szavak: gátlástalan tolvajok vitték el Jules Bianchi utolsó gokartját

Kedves barátaim, most elsősorban a gokartos családunkhoz szólok. Ma este betörtek hozzánk: a tolvajok kilenc JB17 Forever-típusú váz mellett elvitték Jules utolsó gokartját, a KZ 125-ös modellt az ART GP-től, ami számunkra nagyon súlyos veszteség. Ezenkívül az unokáim minigokartjait is ellopták. A gokartok értékén túl az érzelmi érték az, ami igazán fáj nekünk. Bárki, aki látja a JB17-es gokartokat, kérjük, értesítsen minket. Előre is köszönjük!