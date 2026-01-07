Dudás MikiTisza-Adó14. havi nyugdíj
Nincsenek szavak: gátlástalan tolvajok vitték el Jules Bianchi utolsó gokartját

Jules Bianchi
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 07. 14:48
A hírt a tragikusan fiatalon elhunyt pilóta édesapja osztotta meg. Jules Bianchi 2025 júliusában vesztette életét, miután előző évben súlyos balesetet szenvedett a Japán Nagydíjon.
Döbbenetes hírről számolt be a fiatalon elhunyt Forma-1-es pilóta, Jules Bianchi édesapja a közösségi médiában. Philippe Bianchi a posztjában elmondta, nemrég betörtek hozzájuk, és többek közt a fia utolsó gokarját is magukkal vitték.

Döbbenetes hírt osztott meg Jules Bianchi édesapja / Fotó:   Bors

Tolvajok vitték el Jules Bianchi utolsó gokartját

Kedves barátaim, most elsősorban a gokartos családunkhoz szólok. Ma este betörtek hozzánk: a tolvajok kilenc JB17 Forever-típusú váz mellett elvitték Jules utolsó gokartját, a KZ 125-ös modellt az ART GP-től, ami számunkra nagyon súlyos veszteség. Ezenkívül az unokáim minigokartjait is ellopták. A gokartok értékén túl az érzelmi érték az, ami igazán fáj nekünk. Bárki, aki látja a JB17-es gokartokat, kérjük, értesítsen minket. Előre is köszönjük!

- írta a Facebookon közzétett posztjában Philippe Bianchi.


 

Tragikus balesetben hunyt el a francia pilóta

Jules Bianchi 2015 júliusában halt meg, miután a 2014-es Japán Nagydíjon súlyos balesetet szenvedett: az autója kicsúszott az eső miatt vizes pályáról, majd egy munkagép alá csapódott. A versenyzőt életveszélyes fejsérülésekkel szállították kórházba, ahol azonnal megműtötték, majd ezután hónapokig kómában feküdt, mielőtt egy, a szülei otthonához közeli nizzai kórházban elhunyt, 285 nappal a balesetét követően. A halála után jelentős lépéseket tettek a Forma-1 biztonságosabbá tételéhez.



 

 

