Közúti ellenőrzésnek indult, majd hatalmas drogfogás lett belőle

Balatonfüreden a rendőrök közúti ellenőrzés miatt állítottak meg egy autót, benne 3 férfival, majd a sofőr ruházatából 20 gramm speed került elő, amiről azt állította, hogy fogyasztás miatt van nála. Ekkor azonban még nem tudták, hogy tartózkodási címén még nagyobb zsákmányt rejteget az egyik férfi.

Egy közúti ellenőrzés után több mint 100 gramm kábítószert foglalt le a rendőrség. (Képünk illusztráció) Fotó: Gé / MW

Közúti ellenőrzésből óriási drograzzia lett

Balatonfüred városában a járőrök január 10-én állítottak meg egy autót, majd ellenőrizték annak vezetőjét és két utasát. A sofőr ruházatából hamar előkerült 20 gramm fehér por, amiről azt állította, hogy speed, illetve fogyasztott belőle. Két társával együtt előállították a férfit, majd mindhármuk gyorstesztje pozitív eredményt hozott a kábítószer fogyasztására.

A legnagyobb zsákmányt, azonban a rendőrök a tartózkodási címeiken tartott kutatás során ejtették a rendőrök. A 25 éves balatonfüredi férfi esetben további 100 gramm droggyanús anyagokat, amfetamin-származékokat találtak nála, és foglaltak le, így felmerült a kábítószer-kereskedelem gyanúja is.

Míg a férfit a nyomozók kábítószer-kereskedelem bűntett miatt hallgatták ki gyanúsítottként, addig az elkövető 24 éves túrkevei és 25 éves berhidai társa ellen pedig kábítószer birtoklása miatt indult eljárás - közölte a rendőrség.