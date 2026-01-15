Lecsapott a rendőrség a budapesti dílerre: nem hiszed el, honnan árult

A Fővárosi Főügyészség vádat emelt és fegyházbüntetés kiszabását indítványozza egy férfi ellen, aki többféle kábítószert is árult Budapesten. A dílerre lecsaptak a rendőrök.

A díler nem menekült a rendőröktől

Fotó: Gé / MW

A Fővárosi Főügyészség azt közölte csütörtökön az MTI-vel, hogy a 40 éves férfi 2024 elejétől többféle kábítószert - kokaint, ecstasy tablettákat, ketamint, illetve amfetamint - árult Budapesten.

Innen dolgozott a díler

A budapesti díler egy XIV. kerületi konténerraktárban bérelt egy tárolót, ahol a kábítószereket készletezte, és ezeket heti több alkalommal, a fővárosban előzetesen egyeztetett helyszíneken értékesítette vásárlóinak.

A fővárosi nyomozók 2024. május 12-én ütöttek rajta a férfin, a lakhelyén, valamint a raktárhelyiségben pedig jelentős mennyiségű kábítószert, valamint 4,5 millió forintot foglaltak le digitális mérlegekkel, tartódobozokkal, fóliákkal és nagyszámú simítózáras tasakkal együtt.

Az elfogást megelőzően a férfi maga is kétféle kábítószert fogyasztott - tették hozzá.

A Fővárosi Főügyészség a férfit jelentős mennyiségű kábítószer kereskedelmével vádolta meg vádiratában, és vele szemben fegyház- és pénzbüntetés kiszabását, valamint a lefoglalt kábítószer és pénz elkobzását is indítványozta - áll a közleményben.