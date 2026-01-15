Nem pihentek a rendőrök: fél óra alatt két körözött személyt kaptak el

Bár a rendőrök a havas, jeges és hideg idő tekintetében különös figyelmet fordítanak a bajbajutottakra, a bűnözőkről sem feledkeztek meg. Az egyenruhásoknak csupán fél óra kellett ahhoz, hogy két körözött személyt is elkapjanak.
Január 13-án az első körözött férfit a bátaszéki rendőrök lakásán keresték fel, ugyanis a Szekszárdi Törvényszék elfogatóparancsot adott ki ellene. Viszont még el sem készültek az adminisztrációval, amikor szekszárdi kollégáik szeme kiszúrt járőrözés közben egy másik keresett fiatalembert. Az igazoltatott férfi Szekszárd központjában járkált, és mivel a nyilvántartó adatai szerint két elő körözése is volt, előállították a Szekszárdi Rendőrkapitányságra.
Rövid időn belül mindkét férfit továbbszállították a börtönbe - közölte a rendőrség.
