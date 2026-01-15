Dudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
Nem pihentek a rendőrök: fél óra alatt két körözött személyt kaptak el

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 15. 13:36
Még az első személy adminisztrációját sem fejezték be a rendőrök, mikor kollégáik szeme egy másik körözött emberen akadt meg járőrözés közben. A két férfit előállították a Szekszárdi Rendőrkapitányságra, majd továbbszállították őket a börtönbe.

Bár a rendőrök a havas, jeges és hideg idő tekintetében különös figyelmet fordítanak a bajbajutottakra, a bűnözőkről sem feledkeztek meg. Az egyenruhásoknak csupán fél óra kellett ahhoz, hogy két körözött személyt is elkapjanak.

Egymás után kapták el a körözött személyeket a rendőrök.
Egymás után kapták el a körözött személyeket a rendőrök. Fotó: police.hu

Még el sem készült az adminisztráció, amikor felbukkant a második körözött személy

Január 13-án az első körözött férfit a bátaszéki rendőrök lakásán keresték fel, ugyanis a Szekszárdi Törvényszék elfogatóparancsot adott ki ellene. Viszont még el sem készültek az adminisztrációval, amikor szekszárdi kollégáik szeme kiszúrt járőrözés közben egy másik keresett fiatalembert. Az igazoltatott férfi Szekszárd központjában járkált, és mivel a nyilvántartó adatai szerint két elő körözése is volt, előállították a Szekszárdi Rendőrkapitányságra.

Rövid időn belül mindkét férfit továbbszállították a börtönbe - közölte a rendőrség.

 

