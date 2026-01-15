Dudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-1°C Székesfehérvár

Loránd, Lóránt névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Nézni is fáj, a forgalmas útról kellett megmenteni két kislányt - videó

forgalmas út
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 15. 15:05
gyermekcsalád
Csak a csodának köszönhető, hogy nem történt tragédia. Kislányokat mentett ki egy fotós egy forgalmas útról, ahol szabadon mászkáltak.

Kislányokat mentett egy fotós, miután a két gyermek egy forgalmas útra tévedt Floridában. A férfi saját maga állította meg a forgalmat, majd az incidens után megkereste a gyermekek családját. 

Kislányokat mentett az aggódó férfi a forgalmas úton
Kislányokat mentett az aggódó férfi a forgalmas úton 
Forrás: Pexels /Pixabay (illusztráció)

Kislányokat mentett az aggódó férfi 

Egy idegen sietett a két kislány segítségére, akik egy forgalmas úttestre tévedtek. A gyermekek családja mit sem sejtett az egészről, ők egy közeli Airbnb-ben tartózkodtak. Az esetről megrázó felvételek készültek. 

John Brittingham Floridában autózott múlt vasárnap, miután befejezett egy ingatlanfotózást, és meglátta, hogy a két kislány a forgalmas úton tartózkodik. A férfi autójából kiszállva állította meg a forgalmat, hogy megmentse az eltévedt gyermekeket.  

Megállt, és felkapta az első kisgyereket, aki az út közepére tévedt, miközben szabad kezével integetett, hogy megállítsa a többi autóst. A másik kislány, aki közelebb volt a járdához, odabotorkált hozzá, és kinyújtotta a karját. Brittingham egy pillanatig sem habozott, lehajolt, felvette őt is, majd elsietett velük a járdára, amint azt autója fedélzeti kamerájának felvételei is mutatják. 

A család bocsánatot kért 

Rettegtem, ha belegondoltam, mi történhetett volna velük. Az egész életem tönkrement volna

– mondta Brittingham a WESH-nek. Brittingham úgy becsülte, hogy a kislányok nem lehettek idősebbek két évnél, és egyszerűen „imádnivalóak” voltak, ahogy „kinyújtották kis karjukat”, hogy biztonságba vigyék őket. Brittingham kétségbeesetten járt házról házra a közeli utcában, hogy megtalálja a kislányok családját. Amikor egy Airbnb-hez ért, kiabálása felkeltette az ott tartózkodók figyelmét. A család nagyon boldog volt, hogy a gyerekek épségben kerültek elő és bocsánatot is kértek. A férfi nem hívta a rendőrséget, mert a legfontosabb számára az volt, hogy újra összehozta a családot, erről a New York Post számolt be

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu