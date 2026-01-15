Nézni is fáj, a forgalmas útról kellett megmenteni két kislányt - videó

Kislányokat mentett egy fotós, miután a két gyermek egy forgalmas útra tévedt Floridában. A férfi saját maga állította meg a forgalmat, majd az incidens után megkereste a gyermekek családját.

Kislányokat mentett az aggódó férfi a forgalmas úton

Forrás: Pexels /Pixabay (illusztráció)

Egy idegen sietett a két kislány segítségére, akik egy forgalmas úttestre tévedtek. A gyermekek családja mit sem sejtett az egészről, ők egy közeli Airbnb-ben tartózkodtak. Az esetről megrázó felvételek készültek.

John Brittingham Floridában autózott múlt vasárnap, miután befejezett egy ingatlanfotózást, és meglátta, hogy a két kislány a forgalmas úton tartózkodik. A férfi autójából kiszállva állította meg a forgalmat, hogy megmentse az eltévedt gyermekeket.

Megállt, és felkapta az első kisgyereket, aki az út közepére tévedt, miközben szabad kezével integetett, hogy megállítsa a többi autóst. A másik kislány, aki közelebb volt a járdához, odabotorkált hozzá, és kinyújtotta a karját. Brittingham egy pillanatig sem habozott, lehajolt, felvette őt is, majd elsietett velük a járdára, amint azt autója fedélzeti kamerájának felvételei is mutatják.

A család bocsánatot kért

Rettegtem, ha belegondoltam, mi történhetett volna velük. Az egész életem tönkrement volna

– mondta Brittingham a WESH-nek. Brittingham úgy becsülte, hogy a kislányok nem lehettek idősebbek két évnél, és egyszerűen „imádnivalóak” voltak, ahogy „kinyújtották kis karjukat”, hogy biztonságba vigyék őket. Brittingham kétségbeesetten járt házról házra a közeli utcában, hogy megtalálja a kislányok családját. Amikor egy Airbnb-hez ért, kiabálása felkeltette az ott tartózkodók figyelmét. A család nagyon boldog volt, hogy a gyerekek épségben kerültek elő és bocsánatot is kértek. A férfi nem hívta a rendőrséget, mert a legfontosabb számára az volt, hogy újra összehozta a családot, erről a New York Post számolt be.