BKV sofőr mentett életet - a visszapillantóban látta, hogy baj van

Életet mentett a BKV buszvezetője – közölte hivatalos Facebook-oldalán a BKV Zrt. Egy középkorú férfi lett rosszul a 216-os autóbusz járatán, amikor a sofőr hihetetlen lélekjelenlétének köszönhetően azonnal megkezdődött a segítségnyújtás. A visszapillantó tükörből látta, hogy baj van.
A megindító sorokat hivatalos közleményben osztották meg, megosztva, hogy a BKV sofőr mellkaskompressziót alkalmazott az utson. Az újraélesztés sikeres volt, a mentők stabil állapotban vitték kórházba a férfit.
A járművezető nem vágyik hírnévre, annyit azonban megosztottak, hogy 2021 óta dolgozik a BKV-nél.
Ma reggel 7:10-kor egy középkorú férfi utasunk rosszul lett az egyik 216-os járatunkon. Járművezetőnk lélekjelenlétének és gyors reagálásának köszönhetően azonnal megkezdődött a segítségnyújtás. Kollégánk a visszapillantó tükörben látta, hogy baj van, az egyik utas kiesett a székből. Azonnal félreállt, és az utas segítségére sietett. A mentők kiérkezéséig mellkaskompressziót alkalmazott, amit a mentésirányító telefonon, lépésről lépésre segített. A sikeres újraélesztés után a mentők stabil állapotban vitték kórházba utasunkat. Járművezető kollégánk nem vágyik hírnévre, annyit árulhatunk el róla, hogy 2021 óta dolgozik a BKV-nál, és egy tréningünkön tanulta meg az újraélesztés technikáját
– közölte oldalán a BKV Zrt.
Szívből gratulálok az életmentéshez! Nem minden hős visel köpenyt!
– írták a poszt alatt.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.