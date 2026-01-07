BKV sofőr mentett életet - a visszapillantóban látta, hogy baj van

Életet mentett a BKV buszvezetője – közölte hivatalos Facebook-oldalán a BKV Zrt. Egy középkorú férfi lett rosszul a 216-os autóbusz járatán, amikor a sofőr hihetetlen lélekjelenlétének köszönhetően azonnal megkezdődött a segítségnyújtás. A visszapillantó tükörből látta, hogy baj van.

Megindító történet! BKV sofőr mentett életet a 216-os buszon

Fotó: Gé

Ma reggel 7:10-kor egy középkorú férfi utasunk rosszul lett az egyik 216-os járatunkon. Járművezetőnk lélekjelenlétének és gyors reagálásának köszönhetően azonnal megkezdődött a segítségnyújtás. Kollégánk a visszapillantó tükörben látta, hogy baj van, az egyik utas kiesett a székből. Azonnal félreállt, és az utas segítségére sietett. A mentők kiérkezéséig mellkaskompressziót alkalmazott, amit a mentésirányító telefonon, lépésről lépésre segített. A sikeres újraélesztés után a mentők stabil állapotban vitték kórházba utasunkat. Járművezető kollégánk nem vágyik hírnévre, annyit árulhatunk el róla, hogy 2021 óta dolgozik a BKV-nál, és egy tréningünkön tanulta meg az újraélesztés technikáját

– közölte oldalán a BKV Zrt.

Szívből gratulálok az életmentéshez! Nem minden hős visel köpenyt!

– írták a poszt alatt.