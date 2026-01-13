Ónos esőHavazásTisza-AdóFidesz-kongresszus
Egyedül fagyoskodott, kihűléstől mentettek meg egy férfit a taszári rendőrök

rendőrség
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 13. 16:05
kihűléshavazássegítség
Már az orra is elkékült a hidegtől. A rendőrök egy idős férfit mentettek meg a kihűléstől Taszáron.
A taszári rendőrőrök a környező falvakban élő egyedülálló embereket ellenőrizték, amikor rátaláltak egy kihűlés szélén álló férfira.

Kihűléstől mentettek meg egy férfit
Kihűléstől mentettek meg egy férfit (fotó: Rendőrség)

Földön hever a majdnem kihűlt idős férfi 

A 75 éves férfire január 12-én, a Petőfi utcában találtak rá szolgálatot teljesítő rendőrök. Az idős ember a földön feküdt, és már mozogni is alig tudott. Feltételezhetően az ágyáról esett le az éjszaka közepén.

A férfi nem tudott fát tenni a tűzre, hogy melegen tartsa magát. Már az orra elkékült, és a beszéde is nehezen volt érthető.

A rendőrök pokróccal takarták be, majd vele maradtak a mentők megérkezéséig. A mentők kórházba szállították a bajba jutott férfit.

Az üresen maradt házról az önkormányzat munkatársai fognak gondoskodni - írja a rendőrség.

